Umleitungen nötig - Neuer Kreisverkehr für Delitzsch bringt Temposünden für die Dörfer Lange gewünscht, läuft nun seit einigen Wochen der Bau eines neuen Kreisverkehrs am Ortsausgang von Delitzsch. Durch den Bau werden großräumige Umleitungen nötig und so ist die Baustelle nicht für alle ein Grund zur Freude.

So wie hier in Laue gelten in den Dörfern auf der Umleitungsstrecke neue Tempolimits von 30 Km/h. Quelle: Christine Jacob