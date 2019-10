Neuer Krostitzer Bürgermeister muss noch altes Dienstverhältnis lösen

Krostitz

Auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung am Donnerstag, dem 10. Oktober, ab 19.30 Uhr stehen die Punkte „Vereidigung und Verpflichtung des Bürgermeisters“ sowie das „Ausscheiden und Nachrücken eines Gemeinderates“ unter Vorbehalt, und es ist auch eher unwahrscheinlich, dass Oliver Kläring bereits an diesem Tag als Bürgermeister vereidigt wird. Denn der 37-jährige Kommissariatsleiter bei der Polizei in Leipzig muss sich erst aus seinen bisherigen Dienstverhältnissen lösen. Er hat den Rang des Polizeioberkommissars, ist Beamter auf Lebenszeit. Nun wechselt er in die Stellung als Wahlbeamter. „Da sind noch einige Modalitäten zu klären. Dabei sind mehrere Instanzen einbezogen. Das dauert somit etwas länger. Mit der Gemeinde stehe ich in Kontakt. Letztlich ist es kein Problem, ob ich nun 14 Tage früher oder später den Dienst als Bürgermeister antrete.“

Kontinuität

Frank Gabsch, der als vom CDU-Verband nominierter Kandidat im zweiten Wahlgang knapp unterlag, führt aktuell ehrenamtlich die Geschäfte als amtierender Bürgermeister weiter. Oliver Kläring, ebenfalls CDU-Mitglied, aber unabhängig bei der Bürgermeisterwahl angetreten, hatte sich am Ende unter insgesamt fünf Kandidaten durchgesetzt. Er will als Bürgermeister für alle einstehen, unabhängig von Parteiinteressen. Kläring ist sportlich aktiv und als Anführer des „Clans der Berserker“ bekannt, der Abteilung keltisch-germanischer Rasensport beim Krostitzer Sportverein. Auch für ihn sind die weiteren Schritte an der Spitze der Gemeinde nun Neuland, obwohl er sich mit Verwaltungstätigkeit vertraut sieht. Fürs Erste setzt er nun erst einmal auf Kontinuität, angefangene Projekte müssen vernünftig abschließen. Außerdem will er sich in die Probleme der Ortschaften einarbeiten. Der vorige Bürgermeister Wolfgang Frauendorf war mit 68 Jahren in den Ruhestand gewechselt.

Von Heike Liesaus