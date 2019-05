Rackwitz

Das All-On-Sea-Sportresort in der Schladitzer Bucht eröffnet am 1. Juni ab 10 Uhr die Strandsaison. Besonderer Höhepunkt wird dabei die unter dem Motto „Jedes Wassermolekül bewegt sich“ stehende Eröffnung des komplett umgestalteten neuen Wasser-Fun-Parks sein, sagt All-On-Sea-Marketingchef André Zwerschke. Gerade laufen die letzten Aufbauarbeiten. Direkt zur Eröffnung soll es eine Wasser-Fun-Park-Olympiade geben. Der schnellste Teilnehmer gewinnt einen Wassersportkurs seiner Wahl. Zusätzlich können Interessierte um 11 und 14 Uhr am kostenfreien Schnuppertauchen direkt am Strand teilnehmen. Wer einfach nur relaxen und ein Eis genießen will, kann das in der ebenfalls neuen Wibit-Lounge, sagt Zwerschke.

Von lvz