Löbnitz

Nicht nur Leipziger haben mit dem Kaufhaus am Brühl ihre Blechbüchse, sondern auch die Löbnitzer. Deren Turnhalle ist mit einer außergewöhnlichen Blechfassade verkleidet. Allerdings ist das Dach seit langem undicht. Die Wasserableitung funktioniert nicht. Das soll sich ändern. Die Sanierung ist in Sicht.

175 000 Euro Kosten

„Es soll noch in diesem Jahr passieren“, informierte Bürgermeister Detlef Hoffmann (CDU) im Gemeinderat. Er hatte gerade mit Planern und Statikern konferiert: Das tonnenförmige Dach soll abgenommen, in ähnlicher Form wieder aufgebaut werden, aber dann besser gedämmt sein. Es hatte die bange Frage gegeben, ob die Statik des Baus darunter die höhere Last aushält. Denn zu DDR-Zeiten wurde bei der späteren Ausführung von Typenbauten oft Material gespart. Aber die Halle wurde offenbar mit den Stärken errichtet, welche die Konstrukteuren vorsahen. Sie ist also standfest genug. Das Gebäude stammt aus den 70er-Jahren. Fußboden und Beleuchtung und die Sanitäreinrichtungen waren bereits in vergangenen Jahren überholt worden. Die Kosten der Dachsanierung sind auf 175 000 Euro veranschlagt.

Hallenbetrieb ausgenommen

Im Gemeinderat stand auch die Fragen an, wann die Halle aufgrund gesunkener Inzidenz-Zahlen wieder für Freizeitsportler offen ist. Das war ab Mitte der Woche möglich. Die Corona-Test-Strecke für die Schüler, die bis dahin dort ihren Platz hatte, war bereits verlegt. In der circa 500 Quadratmeter großen Halle trainieren unter anderem Handballer, Volleyballer, aber auch die Voltigierer. Außerdem haben Grundschüler hier Unterricht.

Von Heike Liesaus