Neues Delitzscher Bad ist auch eine Personalfrage

Delitzsch

In Sachen Frei- und Hallenbad in Delitzsch geht die Arbeit weiter. Obwohl der Bau noch nicht einmal begonnen hat, scheinen jetzt wichtige personelle Fragen geklärt. Immerhin hatte Personalmangel in der Vergangenheit für große Probleme im Betrieb des Elberitzbades gesorgt.

Stadt Delitzsch schließt Verträge

„Wir haben zwei Ausbildungsverträge fürs Bad geschlossen“, so Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos). Eine entsprechende Ausschreibung der Stadtverwaltung Delitzsch zur Ausbildung zum Fachangestellten beziehungsweise zur Fachangestellten für Bäderbetrieb war erfolgreich. Die Stadt Delitzsch hatte sich bereits vor längerer Zeit entschieden, die Ausbildung selbst zu übernehmen und die Verwaltung bildet damit erstmals selbst in diesem Bereich aus.

Delitzsch arbeitet mit Leipzig zusammen

Die praktische Ausbildung des Fachpersonals wird in Kooperation mit der Stadt Leipzig stattfinden, die Auszubildenden lernen die praktischen Dinge in der Messestadt. In Delitzsch gibt es bekanntlich derzeit kein Bad, in dem man die Praxis üben und erlernen könnte.

Derzeit geht man von einer Inbetriebnahme des Hallen- und Freibades am Standort Elberitzstraße im Jahr 2024 aus. Bis dahin gibt es keine öffentliche Schwimmmöglichkeit in Delitzsch. Rund 22,5 Millionen Euro brutto Gesamtkosten hat die Entwurfsplanung ergeben, die vor Kurzem im Stadtrat vorgestellt wurde. Für diese Summe werden unter anderem die bestehenden Freibadbecken saniert und eine neue Schwimmhalle sowie ein neues kleines Planschbecken gebaut.

Die Verpflichtung von eigenen Auszubildenden ist ein wichtiger Fingerzeig. Als das Freibad noch in Betrieb war, hatten auch Personalsorgen für Einschränkungen gesorgt. So mussten die Öffnungszeiten eingeschränkt werden, weil nicht ausreichend Personal vorhanden war – tägliche Badezeiten waren so nicht mehr möglich, es gab in der letzten Saison 2019 zwei Schließtage pro Woche.

Von Christine Jacob