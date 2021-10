Delitzsch

Der Höhepunkt könnte für die Schüler die Weltausstellung der Internationalen Bewegung für Freizeitaktivitäten in Wissenschaft und Technik (Milset) 2023 in Mexico sein. Auf der Leipziger Modell-Hobby-Spiel-Messe hat Elk Messerschmidt, der Leiter des Technisch-Ökologischen-Jugendprojektzentrums in Rabutz, ein neues Ganztagsangebot (GTA) für die Schulen im Raum Delitzsch-Eilenburg, aber auch für Leipziger Bildungseinrichtungen vorgestellt. Nach den Ferien soll es mit dem GTA im Bereich Robotik losgehen.

Messerschmidt: Schüler müssen Teil der Lösung sein wollen

„In einem Industrieland wie Deutschland sollten die Schüler frühzeitig an Probleme der Prozessautomatisierung spielerisch herangeführt werden“, erklärt Messerschmidt den Hintergrund. Beim pädagogischen Vorgehen sei es wichtig, dass am Anfang ein Problem steht, für das eine technische Lösung erforderlich ist und das für die Schüler und Schülerinnen relevant ist, sagt der 80-Jährige. Die Schüler müssen das Bedürfnis haben, dieses Problem zu lösen. „Digitalisierung ist mehr als Internet, Bürokommunikation und Computerspiele“, sagt Messerschmidt.

Lesen Sie auch

Die ersten Schulen, die das GTA in Anspruch nehmen, sind laut Messerschmidt die Erasmus-Schmidt-Schule und die Artur-Becker-Oberschule in Delitzsch, das Schkeuditzer Maria-Merian-Gymnasium, das Leipziger Wilhelm-Ostwald-Gymnasium und das evangelische Schulzentrum Bad Düben. Letzteres wolle sich noch stärker den Fächern mit technischem Hintergrund, den sogenannten Mint-Fächern, nähern, sagt Schulleiterin Doreen Model. Das Interesse der Schüler sei da und das GTA ein guter Start dafür.

Jede Schule erhält Baukästen

Ihr täglicher Newsletter aus Delitzsch Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Delitzsch direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Umgesetzt werden soll das Angebot anhand von Formel-E-Fahrzeugen, die die Schüler im stark verkleinerten Maßstab aus Modellbaukästen bauen. Die Rennwagen sollen später per WLAN gesteuert werden, was in den Bereich autonomes Fahren passe, erklärt Messerschmidt. Dafür erhält jede Schule einen Baukasten im Wert von mehr als 3000 Euro, bereitgestellt vom Hersteller Eitech. Der Freistaat Sachsen fördert das Angebot mit 17 500 Euro. Die fertigen Modelle sollen dann auf der Milset-Weltausstellung in zwei Jahren und eventuell bereits auf dem europäischen Ableger 2022 in Rumänien präsentiert werden.

Von Mathias Schönknecht