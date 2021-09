Neues Gerätehaus in Schenkenberg soll 2023 stehen

Delitzsch

Die Freiwillige Feuerwehr Schenkenberg soll ein neues Gerätehaus bekommen. Und dafür ist jetzt das finanzielle Fundament gesichert: Landrat Kai Emanuel (parteilos) brachte den Zuwendungsbescheid ins Delitzscher Rathaus. Der Landkreis Nordsachsen stellt aus der Sächsische Feuerwehrförderung 430 000 Euro zur Verfügung. Rund 800 000 Euro bringt die Stadt selbst auf.

Die Schenkenberger haben schon sehr lange geduldig auf den Neubau gewartet. „Wir hatten uns gesagt, dass andere Priorität haben“, erklärte Wehrleiter Christian Hinkefuß bei der Übergabe. Aber die Bedingungen seien einfach nicht mehr zeitgemäß. Es wird eine umgebaute Scheune genutzt. Weil es so eng ist, müssen Geräte beim Bestücken der Einsatzfahrzeuge teils auf der Straße stehen. Die Mannschaft steigt außerhalb des Gerätehauses ins Fahrzeug ein. Die immerhin 20-köpfige Jugendfeuerwehr ist ganz und gar ausquartiert. Sie kann zwar das Vereinshaus in der Nähe nutzen. Aber damit ist der Kontakt zu den Aktiven und der Technik halt weniger eng. In der Feuerwehrjugend ist auch der Mädchenanteil hoch. Es ist zu hoffen, dass viele später in den Dienst überwechseln. Doch im alte Gerätehaus gibt es keine getrennten Sanitärräume für Männer und Frauen.

Das soll sich mit dem neuen Domizil nun in absehbarer Zeit ändern. Die Entwürfe zeigen, wie sich Gruppen-, Umkleideräume und die beiden Fahrzeugstellplätze im neuen Gerätehaus anordnen. „Die Planungen laufen“, erklärte Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos). Im Januar 2022 sollen die Ausschreibungen für den Neubau an der Rödgener Straße veröffentlicht werden. Im Mai 2023 soll die Feuerwehr einziehen können. Dabei seien auch schon die heutigen Lieferfristen für Material mit einberechnet, hieß es bei der Übergabe. Gebaut wird am Ortsausgang an der Rödgener Straße auf Erbpachtgelände der Kirche. Die Stadt hat keine für diesen Zweck geeigneten Grundstücke im Ortsteil.

Von Heike Liesaus