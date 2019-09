Hohenroda

Steht ein Projekttag im Kalender, so beginnt der Arbeitstag von Liane Willig schon um sechs Uhr morgens. Dann heizt sie den Ofen an der Bockwindmühle im Schönwölkauer Ortsteil Hohenroda in insgesamt drei Gängen an, sie rührt jede Menge Teig, stellt Handwerkszeug bereit und bringt dann einen ganzen Tag la...