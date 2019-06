Reibitz

Neugierige Kulleraugen, strampelnde Beinchen, zufriedene Laute. Drei Monate mitten im Leben. Dem Baby geht es gut. Und das soll so bleiben. Dafür ist seine junge Mutter nach Reibitz gezogen. Dort hat das Soziokulturelle Zentrum Delitzsch (SKZ) Anfang des Jahres das Jugendhaus „Horizont“ eröffnet, eine Wohngemeinschaft für Mütter oder auch Väter mit ihren Kindern. Dass es allen gut geht, dafür will Julia Buchecker mit ihrem Team sorgen. „Trotz aller Anfangsschwierigkeiten im Hintergrund wirkt jetzt alles gut zusammen: das SKZ als Träger, die Gemeinde, das Jugendamt Nordsachsen, das Team vor Ort“, strahlt die 37-jährige Leiterin. „Teils waren die Mitarbeiter Tag und Nacht im Einsatz, um das hier aufzubauen, um den Müttern zu helfen.“ Die zehn Wohn-Plätze für die Mini-Familien waren schnell belegt.

Kinder sind das Wichtigste

Die Kinder stehen im Vordergrund. Ihr Wohlergehen ist natürlich von dem der jungen Eltern abhängig. „Sie kommen aus den unterschiedlichsten Krisensituationen“, erklärt Julia Buchecker. Aber es sei immer zu betrachten, dass diese Situation nicht allein selbst verschuldet ist. Allein, dass es heute keinen Konsens mehr darüber gibt, wie ein Kind aufzuwachsen hat, die fehlenden oder fehlleitenden Vorbilder machen es den Jugendlichen nicht einfach, ihren Weg zu finden.

Dabei hilft nun das Leben in der WG, helfen die Sozialpädagogen und Erzieher. Dabei wird Wert darauf gelegt, dass die jungen Mütter einen ganz normalen Alltag mit ihren Kindern selbstständig bewältigen: An der Wäschespinne trocknen die Kindersachen, die Kinderwagen im Flur werden für Spaziergänge genutzt, es wird gemeinsam gekocht.

Profis schaffen das Umfeld

Die Pädagogen stehen besonders als Ratgeber zur Seite, helfen bei Behördengängen, dem Herstellen der Tagesstruktur. Sie ersetzen das soziale Umfeld, das eine jungen Mutter braucht. Den viele stehen völlig alleine da, mit keinem einzigen Verwandten, der hilft. Es wird mit dem Jugendamt zusammengewirkt, es werden Hilfskonzepte für jeden einzelnen Fall erarbeitet.

Ein schönes erstes Lebensjahr

Lange war umstritten, ob und wie es mit dem einstigen Schulgebäude, dass zwischenzeitlich als Heim für Unbegleitete Minderjährige Ausländer bereitgehalten wurde, weitergehen soll. Denn es gab zuvor auch schon Abrisspläne. Die Leiterin sieht das Projekt auf einem guten Weg . „Es ist toll, das von Anfang an mit aufzubauen“, so Buchecker. Das Ziel, Kindern trotz der schwierigen Bedingungen, in denen sich ihre Eltern befinden, ein schönes erstes Lebensjahr zu ermöglichen, sei hier machbar. Ihre Mütter, oder auch die Väter, können sich indessen sortieren, wie es mit ihrem Leben weitergehen soll.

Nahverkehr ist gewisses Manko

Der einstige Schulbau macht keinen rundum vollendeten Eindruck. Aber jemand hat Kräuterbeete angelegt, Tische und Bänke aus Baumstämmen stehen unterm Baum. Das Areal bietet viele Möglichkeiten. Das Zwischengebäude zur Turnhalle und diese selbst sind zum Beispiel derzeit ungenutzt und unsaniert. „Vielleicht könnten sie auch noch für soziale Zwecke genutzt werden“, schaut sich Julia Buchecker um. Platz ist jedenfalls da. Gewisses Manko ist die Anbindung an den Öffentlichen Nahverkehr. „Es ist schon eine Herausforderung, dass der Bus auch wirklich kommt und dann alle mitnimmt. Schließlich wollen manchmal mehrere Mütter mit Kind mitfahren.“

Von Heike Liesaus