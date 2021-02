Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Helau – Fasching der Pfannkuchen

Galaktische Karnevalskreationen:Zur Faschingszeit geht es selbst zu Lockdown-Zeiten in der Bäckerei Nietzelt bunt zu.

Pfannkuchen-Fasching bei der Bäckerei Nietzelt in der Eilenburger Straße in Delitzsch Quelle: Wolfgang Sens

Fachverkäuferin Corinna Würker präsentiert die galaktischen Kreationen, die Meister Nietzelt aus Trossin, der auch die Delitzscher Filiale betreibt, entworfen hat: Vanille-Venus, Nougat-Orbit, Himbeer-Schnuppe , Whiskey-Sahne-Mond, Zitronen-Sonne, Schoko-Komet gibt es nur am Rosenmontag und Faschingsdienstag. Daneben finden sich aber auch wie wohl in jeder Bäckerei dieser Tage noch die normalen gebräunten mit Kristallzucker oder Zuckerglasur. Diese stehen, das wissen Corinna Würker und ihre Kolleginnen, in der Käufer-Gunst nach wie vor ganz oben.

Neues Wohngebiet – Wiedemar lässt Fläche entwickeln

Die Gemeinde Wiedemar hat eine bisher unbebaute Fläche im Hauptort zur Entwicklung freigegeben. Die Ratsmitglieder stimmten einem entsprechenden Beschluss in ihrer Februarsitzung zu. Laut Entwurf will ein privater Investor neuen Wohnraum schaffen. Konkret geht es um ein Areal mit der Adresse Sackgasse 7 in Wiedemar. Dort könnten in den kommenden Jahren bis zu 15 Einfamilienhäuser entstehen. Laut Plan soll sich das neue Wohngebiet von der Sackgasse bis zur Staatsstraße 2 (S 2) erstrecken. Für die Zeit der Erschließung und des Baus ist die Zufahrt von der S 2 aus vorgesehen. Nach Fertigstellung soll das Wohngebiet dann nur noch durch den Ort und über die Schulstraße zu erreichen sein. Obwohl sich der Verkehr in der Zufahrtsstraße aufgrund der Größe des Wohngebiets voraussichtlich erhöhen wird, sei eine Einfahrt an der Staatsstraße laut Gemeinde nicht genehmigungsfähig. Verschiedene Investoren hatten in den zurückliegenden Jahren Pläne auf den Weg gebracht, um das Areal zu entwickeln, erklärte die Gemeinderätin und frühere Bürgermeisterin der noch eigenständigen Gemeinde Wiedemar, Karin Bödemann (CDU). Teilweise hatten diese sogar mehr Wohnhäuser geplant, als in der aktuellen Planung vorgesehen. Aus unterschiedlichen Gründen wurden diese jedoch bisher nicht umgesetzt. Ursprünglich war das Gelände als Bauernhof genutzt worden. Wiedemars Bürgermeister Steve Ganzer (CDU) zeigte sich erfreut. So könne eine bisher ungenutzte Fläche wieder aktiviert werden.

Jugendparlament hat Ideen für 2021

Das Delitzscher Jugendparlament hat sich einige Projekte für 2021 vorgenommen. Das Jugendparlament will gerne am Stadtfest und an Delitzsch Beach(t) teilnehmen. Auch Anträge sind in Arbeit, sie beschäftigen sich mit dem Ausbau der Fitnessanlage und des Spielplatzes in der Blücherstraße, sowie besseren Entsorgungsmöglichkeiten für Hundekot im Delitzscher Stadtpark. „Außerdem fordern wir die Stadt auf, an der diesjährigen ,Earth Hour’ teilzunehmen“, teilt das Gremium mit. Die Earth Hour ist eine weltweite Klima- und Umweltschutzaktion in Form des Ausschaltens von Beleuchtung, die dieses Jahr am 27. März stattfinden soll.

In Brehna wird Impfstoff produziert

Brehna (Sachsen-Anhalt) ist aktuell ein wichtiger Standort für die Bekämpfung der Corona-Pandemie. In der Wiedemarer Nachbarkommune produziert das Münchner Pharmaunternehmen Dermapharm – nach eigenen Angaben ein führender Hersteller von patentfreien Markenarzneimitteln – seit Oktober den Covid-19-Impfstoff von Biontech. Dazu hatte Dermapharm im September des Vorjahres einen Vertrag mit dem Mainzer Unternehmen geschlossen und bereits kurz vor der Coronakrise in seinen größten Produktionsstandort in Brehna an der A9 investiert.

Krostitz entscheidet: Gelber Sack oder gelbe Tonne

Sollen die Krostitzer künftig Gelbe Säcke vors Haus legen oder Gelbe Tonnen rausstellen? In der öffentlichen Ratssitzung Donnerstag, dem 25. Februar, steht auch ein Grundsatzbeschluss dazu auf der Tagesordnung. Zudem soll in der Sitzung die Stellungnahme Thema sein, die von der Gemeinde zu den Ausbauplänen der Start- und Landebahn Süd am Flughafen Leipzig-Halle abgegeben wurde. Der Grundsatzbeschluss zur Durchführung von Investitionsmaßnahmen 2021 soll ebenfalls getroffen werden. Einwohnerfragestunden und die übliche Fragerunde der Gemeinderatsmitglieder werden als nicht dringende Angelegenheit gesehen, die in Zeiten von Corona-Beschränkungen stattfinden sollten. Sie sind deshalb nicht auf der Tagesordnung. Anfragen sollten schriftlich per Brief oder per E-Mail gestellt werden.

Die Sitzung am 25. Februar beginnt um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle, Parkstraße 12.

Delitzscher Wochenmarkt entfällt

Der für Dienstag in Delitzsch geplante Wochenmarkt findet nicht statt. Das teilt die Stadtverwaltung Delitzsch kurzfristig mit. Hintergrund für die Absage ist erneut die Witterung. Aktuell seien die Strompoller noch eingefroren. Am Mittwoch soll entschieden werden, ob der Wochenmarkt am Donnerstag stattfinden kann.

Online-Markt bleibt geöffnet

Über die Homepage der Stadt Delitzsch bleibt der Delitziöse Online-Markt erreichbar. In Rubriken wie Kulinarisches, Kunsthandwerk und lokaler Handel kann man gebündelt Shops und Seiten finden.

www.delitzsch.de/entdecken/maerkte/delitzioeser-online-markt/

Theaterakademie informiert über Ausbildung

Auch in Lockdown-Zeiten kann man sich über die Ausbildung an der Theaterakademie Sachsen informieren. Wer sich für eine Schauspiel- oder Musicalausbildung im Oberen Bahnhof, die Bewerbungsmodalitäten, Zulassungsvoraussetzungen und anderes interessiert, der kann online an einem Infogespräch via Zoom teilnehmen. Das Infogespräch soll am 27. Februar ab 13 Uhr stattfinden.

Anmeldungen per Mail unter: info@theaterakademie.net

Von lvz