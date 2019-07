Krensitz

Für den 250-Einwohner-Ort Krensitz stehen die Signale auf Zuwachs. Erst im Frühjahr sind die Erschließungsarbeiten angelaufen, nun flattern auch schon die erstem Richtkränze im neuen Wohngebiet Am Sportplatz, stehen die ersten Rohbauten für die ersten Einfamilienhäuser aus Blähtonziegeln. Sie zeichnen sich durch Architektur und Energieeffizienz aus, informiert der Bauträger, die BK Bau-Konzept Dienstleistungsgesellschaft. Sie ist in Wölkau ansässig und entwickelt seit mehr als 20 Jahren Wohnparks, hauptsächlich im Norden von Leipzig. „Während in Krensitz nur noch einige wenige Grundstücke auf neue Häuslebauer warten, wird bereits das nächste Wohngebiet in Brinnis erschlossen“, so Geschäftsführer Matthias Riedel.

Erreichbarkeit der Großstadt ist wichtig

Auch in Bad Düben, wo gerade die neue Wohngebietsstraße, der Louise-Hauffe-Ring, feierlich eröffnet wurde, vermarktet BK die Grundstücke. Je nach Idee der Bauherren-Familien können dort klassische Einfamilienhäuser, Stadtvillen oder barrierefreie Bungalows entstehen. „Wer heute ein Haus baut, sorgt für das Alter vor. Für viele der Bauherren ist es außerdem besonders wichtig, in ruhiger Umgebung zu wohnen und die Großstadt in wenigen Minuten erreichbar zu haben“, stellt Matthias Riedel fest. Der Krostitzer Ortsteil Krensitz kann dabei sogar mit einem S-Bahn-Anschluss punkten. Kitas, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten sind im etwa zwei Kilometer entfernten Zentrum Krostitz zu finden.

Von Heike Liesaus