Neues Wohngebiet in Löbnitz in Vorbereitung

Löbnitz

Baugrundstücke in und um Löbnitz sind Mangelware. Die Gemeinde will nun hinter dem Wohngebiet am Zschernweg weitere Flächen ausweisen. Es wurde die Bezeichnung „An der Kabine“ gewählt. Der Gemeinderat hat jetzt die Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen. Eine Anwohnerin wies in der Sitzung vorsichtshalber darauf hin, dass ein ländlich besiedeltes Gebiet angrenzt, wo Tiere gehalten werden: Hunde die bellen, Hühner, die krähen, Tauben, die flattern. Es sollte nicht so wie anderswo ausgehen, wo man sich deshalb am Ende gerichtlich mit Nachbarn wegen Beeinträchtigungen auseinandersetzt. Darauf sollten die Bauwilligen am besten gleich hingewiesen werden.

Zum einen sei es noch nicht so weit und „schriftlich kann so etwas nicht festgehalten werden“, erläuterte Bürgermeister Detlef Hoffmann. Es gebe keine Garantie gegen Menschen, die sich daran stören. Aber letztlich sei auch nicht davon auszugehen, dass jemand die Abschaffung von Tieren in der Nachbarschaft einklagt.

Von Heike Liesaus