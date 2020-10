Neues altes Bad für Delitzsch soll kommen

Delitzsch

Erneut ist im Delitzscher Stadtrat die Badfrage debattiert worden. In der Sitzung am Donnerstagabend sollte es um die endgültige Weichenstellung für eine Neuausrichtung des Standortes Elberitzstraße gehen. Diskussionslos und ohne Änderungsanträge ging das – natürlich – nicht.

Lange Debatte

Erneut kam es zu teils hitzigen Debatten, wurden Änderungsanträge und einiges an Kritik eingebracht. Fast zwei Stunden dauerte die Diskussion bis zur Beschlussfassung. Mit dem von der Verwaltung erarbeiteten Papier zum „Beschluss zur Beauftragung von weiteren Planungsleistungen und zur Bauausführung der neu zu gestaltenden Bäderlandschaft am Standort Elberitzstraße in Delitzsch“ konnten sich am Ende nach wie vor nicht alle Stadträte einverstanden erklären. Letztlich aber ging der Beschluss zum Ausbau des Standorts Elberitzstraße mit Stimmenmehrheit von 19 zu 6 doch durch. Der Änderungsantrag des Jugendparlaments, sowie zwei von drei Änderungsanträgen der Linken-Fraktion fanden keine Mehrheit.

Getrennter Betrieb

Das heißt nun erstmal im Groben: Voraussetzung für den Auftrag zur Bauausführung ist die Einhaltung einer Kostengrenze von 18 Millionen Euro in der Kostenschätzung der anstehenden Vorplanung, so die Verwaltung. Es würde ein zweckmäßiges Bad entstehen. Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken des bestehenden Freibads sollen saniert und teils verkleinert werden. Am Nichtschwimmerbecken soll ein Planschbecken für Kleinstkinder installiert werden. Zudem soll eine Schwimmhalle gebaut werden. Freibad- und Schwimmhallenbetrieb sollen jahreszeitlich getrennt laufen. Noch befindet sich das Projekt in den ersten Planungsphasen, diverse Details sind noch zu thematisieren.

Kostenargumente der Zukunft

Für diese Lösung insgesamt aber spricht aus Sicht der Stadtverwaltung und dem Großteil des Stadtrats vor allem, dass Zuschussbedarf, Betriebs- und Personalkosten am Standort Elberitzstraße geringer ausfallen sollen als beim im Februar per Stadtratsbeschluss verworfenen Sportbad in der Sachsenstraße. Einen Betriebsbeginn des Standorts Elberitzstraße wird es voraussichtlich nicht vor 2024 geben. Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) hat bereits am Dienstag im Bürgerdialog kommuniziert, dass ein Shuttleverkehr wie diesen Sommer eingerichtet werden soll.

