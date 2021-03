Die Mehrheit der Krostitzer Gemeinderäte findet die Sammlung von Kunststoffverpackungen per Gelbem Sack praktischer. So fiel der Grundsatzbeschluss pro Sack. Ringsum haben Gemeinden aber wieder auf die Tonne umgestellt.

Nicht für die Tonne: Krostitz will den Gelben Sack behalten

