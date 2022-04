Delitzsch

Beim Umbau des Delitzscher Wasserturms zeichnen sich unter den Gerüsten immer mehr die endgültigen Konturen ab. Inzwischen ist die Ende 2019 abgetragene Turmkugel, die früher den Wasserbehälter beherbergte, wieder fast vollständig rekonstruiert. Seit zwei Jahren läuft der Umbau zum sogenannten Boardinghouse, einer Art Hotel für längeres Wohnen. An den Anbauten, die sich wie ein Mantel ums Industriedenkmal legen, laufen teils schon die Dämm- und Putzarbeiten. Aber die aktuellen Ereignisse fordern Tribut. Die Bauherrin, die Leipziger Firma ImmVest Wolf, die der aus Delitzsch stammenden Tarik Wolf gegründet hat, will die Pläne fürs Gebiet ringsum anpassen. Es soll Nutzungsänderungen geben.

Im Delitzscher Stadtrat wurde jetzt die Neuausrichtung des Bebauungsplanes „Sondergebiet – Am Wasserturm“ beschlossen. Entlang der Leipziger Straße sollte zu Füßen des umbauten Wasserturms in den kommenden Jahren ein Gebiet mit Fremdenverkehrsleistungen, Stellplätzen, Verkehrs- und Grünflächen entstehen. Dafür waren auch Gärten entlang der Straße geräumt worden. Infolge der Corona-Pandemie, der Ansiedlungsanfragen von Unternehmen und weil Stellplätze für das Bauvorhaben „Walzenmühle“ erforderlich sind, werden nun die Anpassungen nötig. Ein Teil des Areals wird als eingeschränktes Gewerbegebiet ausgewiesen. Damit sollen künftig nicht störende Gewerbebetriebe, Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude möglich werden. Die Pläne müssen nun noch einmal öffentlich ausgelegt, die neue Ausrichtung muss vom Landratsamt Nordsachsen genehmigt werden. Nur der Bereich um den Wasserturm soll Sondergebiet für Beherbergung bleiben. Es ist mittlerweile auch von einer Mischung mit dauerhaftem Wohnen die Rede. Das sei aber bereits nach den 2017 auf den Weg gebrachten Plänen möglich.

Die beiden Kleingartenanlagen rund um den Delitzscher Wasserturm stehen nicht in Frage. Das bekräftigte Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) auf Nachfrage im Stadtrat und begegnete damit der Befürchtung der Kleingartenvereine, die Anlagen könnten im Zuge des Wasserturm-Projekts im Weg sein. „Sie stehen in keiner Weise zur Disposition“, so der OBM. Auch im Flächennutzungsplan der Stadt sind die Areale als Kleingartenanlagen festgelegt.

Das Gebiet am südlichen Stadteingang wird sein Gesicht in den kommenden Jahren weiter ändern. Die Walzenmühle soll zum Wohnquartier werden, Pflanzen Richter hegt ebenfalls Baupläne. Aber wie sieht es mit der Beseitigung des beschrankten Bahnübergangs aus, an dem sich regelmäßig der Verkehr staut? „Die Planung laufen weiter, aber vom Freistaat sind bisher keine Mittel für die Umsetzung eingeplant“, konnte der Oberbürgermeister bei einer Nachfrage beim Bürgerdialog in Selben keine Hoffnung auf konkrete Umsetzungstermine machen. Ebenso wenig für den Radweg zum Pepmarkt und die beiden Kreisverkehre an der Leipziger Straße, die gefährliche Knotenpunkte an der Richard-Wagner-Straße und an der Raiffeisenstraße entschärfen würden.

