Niederossig

Unbekannte sind in Niederossig (Gemeinde Krostitz) in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Wie die Polizei berichtete, brachen die Täter am Montag während der Abwesenheit der Besitzer eine Hintertür auf und entwendeten dann aus einem Büro unter anderem eine vierstellige Bargeldsumme. Zudem drangen sie in eine Garage auf dem Grundstück ein und stahlen ein Motorrad KTM (amtliches Kennzeichen: DZ-N 88). Der Sachschaden liege im unteren vierstelligen Bereich, so die Polizei.

Von LVZ