Nitratwert in Delitzsch oft höher als erlaubt

Delitzsch

Zu viel Nitrat im Wasser. Dieses Ergebnis erhielten nunviele der über 150 Delitzscher, die Mitte des zurückliegenden Augusts eine Beprobung ihres Brunnenwassers durch das Labormobil des VSR-Gewässerschutzes durchführen ließen. Wie Physiker und Projektleiter Harald Gülzow mitteilt, wird der durch die deutsche Trinkwasserverordnung festgelegte Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter in etwa jedem vierten Delitzscher Brunnen überschritten. Insgesamt sei das Wasser von 162 privat genutzten Brunnen aus dem Raum Delitzsch, Wiedemar, Krostitz und Löbnitz analysiert worden.

Landwirtschaft mit verantwortlich?

Ein Grund für die hohen Belastungen sei laut dem Verein die intensive Landwirtschaft. „Diese hat sich in den letzten Jahrzehnten immer weiter ausgebreitet. Die bisherigen Düngeverordnungen ermöglichten der Agrarindustrie zu wachsen und ihre landwirtschaftlichen Flächen auf Kosten der Umwelt zu überdüngen“ sagt Susanne Bareiß-Gülzow, Vorsitzende des VSR-Gewässerschutzes. Die Organisation rät daher Bürgern bei ihrem Einkauf bewusst darauf zu achten, dass die Produkte von Landwirten stammen, die die Nitratbelastungen und die Sorgen der Menschen in der Region ernst nehmen.

Spitzenwert in Glesien

Konkret fanden Gülzow und sein Mitarbeiter bei den Untersuchungen 122 Milligramm Nitrat pro Liter (mg/l) in einem Brunnen in Glesien. Weitere mit Nitraten stark belastete Brunnen stellten sie in Kletzen mit 115 mg/l, in Zwochau mit 112 mg/l, in Kyhna mit 98 mg/l, in Rödgen mit 82 mg/l und in Löbnitz mit 77 mg/l fest. Am Informationsstand auf dem Roßplatz und auch bei der telefonischen Beratung zeigten sich laut dem Verein viele Brunnenbesitzer verärgert: „Sie möchten es nicht mehr einfach hinnehmen, dass ihr Brunnenwasser nur eingeschränkt nutzbar ist“, erklärt Gülzow.

Von Mathias Schönknecht