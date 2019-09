Noch kein Pächter: CDU will Bürgerhaus Delitzsch retten

Delitzsch

Es ist ein Vertragsende mit weitreichenden und teils schmerzhaften Folgen: Nach fast 15 Jahren lässt der bisherige Pächter des Delitzscher Bürgerhauses den Vertrag Ende Februar 2020 auslaufen. Es habe buchhalterische Gründe, war vom derzeitigen Pächter nur zu erfahren. Mehr will er nicht sagen. Trotz mehrfacher Ausschreibungen, nach Erfolglosigkeit der Pachtausschreibung alternativ auch zum Verkauf des Objekts, hat sich bislang kein neuer Pächter für das Objekt gefunden, kein einziger Interessent hat Verhandlungen mit der Stadt aufgenommen. Nun fürchten Veranstalter und Vereine, nächstes Jahr mit ihren geplanten Terminen auf der Straße zu stehen. Diverse Veranstalter sind in heller Aufregung.

Auftritte stehen in den Sternen

Jugendweihe, Auftritte der Nordlichter, große Wohltätigkeitsveranstaltungen wie der Lions-Brunch und andere Kulturveranstaltungen, die Treffen von Vereinen und Verbänden wie dem Nabu, Einschulungsfeiern und vieles mehr – solche Termine fanden bislang im Bürgerhaus statt. Das Gebäude befindet sich in Besitz der Stadt und muss egal unter welchem Pächter für öffentliche Veranstaltungen sowie das Vereinsleben verfügbar sein. Das Bürgerhaus ist dadurch ein wichtiger kultureller Ort für Veranstaltungen unterschiedlichster Art in Delitzsch. Nun steht für viele Vereine und Veranstalter in den Sternen, wie es weitergehen soll. Termine für 2020 sind teilweise schon abgesagt, Proben ausgesetzt. Im Saal des Bahnwerks oder auch Turnhallen wird verständlicherweise keine Alternative gesehen.

Auch Veranstaltungen wie der Neujahrsempfang der Stadt fanden im Bürgerhaus statt Quelle: Wolfgang Sens

Der CDU Delitzsch reicht es nun. Per Antrag will die Fraktion den Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) zur Lösung des Problems zwingen. „Die CDU-Fraktion erwartet auch nach Beendigung des derzeitigen Pachtvertrages/Betreibervertrages die Fortführung des Bürgerhauses als kulturelle Stätte in der Großen Kreisstadt Delitzsch als Angebot für die Delitzscher Bürger, die Vereine, Verbände und Schulen“, erklärt die Fraktion. „Das Bürgerhaus Delitzsch ist das einzige im kommunalen Eigentum stehende Objekt, was auch über die erforderliche Infrastruktur für derartige Veranstaltungen verfügt“, erläutert Fraktionschef Mathias Plath. Es sei bedauerlich, dass in der Großen Kreisstadt, die von dauerhaftem Zuzug von Einwohnern geprägt ist und zu den einwohnerstärksten Städten im Regierungsbezirk Leipzig gehört, ein solch wichtiges kulturelles Angebot bedroht ist und die Verwaltung sich scheinbar nicht weiter darum kümmere.

OBM wird Pistole auf die Brust gesetzt

Dem Stadtoberhaupt in seiner Funktion als Eigentümervertreter wird daher die Pistole auf die Brust gesetzt: „Der Oberbürgermeister hat bis 30. Oktober 2019 ein Konzept zur Fortführung der öffentlichen Nutzung des Bürgerhauses Delitzsch nach Auslaufen des derzeitigen Pachtvertrages mit dem gegenwärtigen Betreiber für die Delitzscher Bürger, Vereine, Verbände, Schulen und die städtischen Veranstaltungen dem Stadtrat zur Diskussion und Beschlussfassung vorzulegen, damit dessen weiterführende öffentliche und kulturelle Nutzung gewährleistet ist“, lautet der Antrag, der dem Stadtrat umgehend zur Entscheidung vorgelegt werden soll. Das nächste Mal trifft sich das Gremium am 26. September um 17 Uhr.

Von Christine Jacob