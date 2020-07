Noch keine heiße Spur zu Zaunklau in Delitzsch

Delitzsch

Auch zwei Wochen nach der dreisten Tat fehlt eine heiße Spur: Nachdem am Morgen des 22. Juni etwa 50 Meter Zaun vom Spielplatz in der Blücherstraße nahe des Oberen Bahnhofs entwendet wurden, laufen nach wie vor die Ermittlungen der Polizei.

Zwar konnten Personen beim Abtransport der Zaunfelder beobachtet werden, jedoch reichte es noch nicht für die Ergreifung von Tätern. Die Polizei bittet die Bürger besonders aufmerksam zu sein und Beobachtungen zu melden. Auch die Vorbereitungen treffen die Täter am Tag, wer derartige Beobachtungen macht, der sollte dies melden, bittet die Polizei.

Ähnliche Vorfälle in der Stadt

Im Vorfeld des Diebstahls am Spielplatz gab es ähnliche Versuche in Delitzsch. Am Hort in der Straße der Freundschaft und auch auf dem Grundstück des Berufsschulzentrums waren offensichtlich Vorbereitungsarbeiten für einen Diebstahl getroffen worden. Die Befestigungsschrauben waren teilweise abmontiert, Doppelstabmatten teilweise schon für den Abtransport bereitgestellt.

50 Meter Zaun von Spielplatz an der Blücherstraße geklaut (Archivbild). Quelle: Wolfgang Sens

Das Flatterband, das den Spielplatz in der Blücherstraße provisorisch zumindest optisch eingrenzte, ist inzwischen wieder entfernt. Der Zaun ist ersetzt worden. An dieser Stelle ist die Einfriedung des Spielplatzes immerhin besonders wichtig, weil sie das Areal zum nahen Bahngleis hin abgrenzt. Den Schaden durch den Zaunklau schätzt die Stadt Delitzsch auf rund 3500 Euro. Die Stadt Delitzsch hat Strafanzeige gestellt.

Zeugenhinweise nötig

Zeugen, die Beobachtungen zu dem Fall in der Blücherstraße oder auch den anderen Fällen gemacht haben und Hinweise zu den Sachverhalten geben können, werden gebeten, sich beim Delitzscher Polizeirevier, Hallesche Straße 58, oder telefonisch unter 034202 660 zu melden.

Von cj