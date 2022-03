Nordsachsen: CDU nominiert Kai Emanuel als Landratskandidaten

Nordsachsen

Die nordsächsischen CDU-Mitglieder waren sich am Freitagabend auf ihrer Mitgliederversammlung einig: Kai Emanuel (parteilos) macht einen guten Job und soll weitere sieben Jahre den Landkreis führen. Mit 91,23 Prozent fiel die Nominierung eindeutig aus, informiert der CDU-Kreisverband Nordsachsen. Die Nominierung sei nahezu geräuschlos verlaufen. Zu seinem Rück- und Ausblick hatten die anwesenden Mitglieder keine Fragen und so konnte flott zur Wahl geschritten werden. Kai Emanuel bedankte sich für das Vertrauen in seine Person und seine Arbeit. Als Landrat für Nordsachsen werde er „dafür eintreten, dass die erfolgreiche konservative Politik in unserem Landkreis gemeinsam fortgesetzt wird.“ Als Erste gratulierte die Kreisvorsitzende, Bundestagsabgeordnete Christiane Schenderlein. Sie wünschte „dem Amtsinhaber viel Erfolg.“

Absolute Mehrheit im Jahr 2015

Kai Emanuel wurde 2015 mit 51,7 Prozent der Stimmen als Landrat gewählt. Auf Rang zwei lag weit abgeschlagen SPD-Kandidat Lars Menzel mit 18,2 Prozent. Bei der letzten Kreistagswahl – der Kreistag ist quasi das Parlament von Nordsachsen – im Jahr 2019 hatte die SPD 15,9 Prozent der Stimmen geholt, die Linke 9,8 Prozent und die Grünen 5,4. Die CDU kam damals auf 28,9 Prozent, die AfD auf 19,4, die Freien Wähler auf 13,7.

Kreisvorsitzende verurteilt Einmarsch in die Ukraine

Schenderlein hatte die Mitgliederversammlung auch eröffnet – mit einem Blick auf die beiden Ereignisse, die auch „das Leben der Nordsachsen maßgeblich und nachhaltig umgewälzt“ haben – die beiden bewegten Coronajahre und „der völkerrechtswidrige Einmarsch der Russischen Föderation in die souveräne Ukraine“, den sie scharf verurteilte. Schenderlein führte aus: „Nur zwei Flugstunden von Leipzig kämpfen Menschen für die Unabhängigkeit ihres Landes, fürchten andere um ihr Leben und fliehen Millionen vor Angst, Schrecken und Terror. Und all das nur, weil ein Despot Angst vor der Macht des eigenen Volkes hat. Eine Macht, die auf Demokratie, Freiheit und Selbstbestimmung fußt.“

Schweigeminute für Opfer des Krieges

Als kleinen Lichtblick betrachtete Schenderlein die rasche und einstimmige Antwort der westlichen Welt. Auch auf Bundesebene seien nun „Dinge, die vor zwei Wochen nahezu undenkbar waren, nach anfänglichem Zögern durch die bestehende Bundesregierung auf dem Weg gebracht worden“. Bevor die Wahl zur Aufstellung des Landratskandidaten begann, gedachten die nordsächsischen CDU-Mitglieder in einer Schweigeminute den Opfern des Krieges.

Von lvz