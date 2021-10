Nordsachsen: Das sagen Landrat und Bürgermeister zu Corona-Vorwürfen

Nordsachsen

Die sächsische Landesregierung prüft aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen derzeit Maßnahmen, die einem Lockdown für Ungeimpfte gleichkämen. In der Landesregierung ist seit Monaten von einem Unwillen der kommunalen Ebene die Rede. Die fehlenden Kontrollen in den Kommunen werden auch als ein Grund für den Anstieg der Neuinfektionen ausgemacht. Und die Situation spitzt sich zu. Die LVZ hat in Ämtern und Rathäusern nachgefragt

Das sagt der Landrat von Nordsachsen Kai Emanuel (parteilos)

Zur Nachverfolgung: Aufgrund der steigenden Zahl an Corona-Fällen sind wieder sämtliche Ermittlerteams an allen Standorten aktiviert. Es ist mir bewusst, dass dadurch Verwaltungsabläufe ins Stocken geraten und Dienstleistungen für die Bürger und Unternehmen nicht in vollem Umfang erbracht werden können. Doch es gibt dazu nach den derzeitigen Vorgaben aus Dresden keine Alternative. Der Freistaat stellt die Regeln auf, die wir als Landratsamt umzusetzen haben. Eine davon ist die sogenannte 48-Stunden-Regel. Diese legt fest, dass bei einer Corona-Infektion innerhalb von 48 Stunden alle Kontaktpersonen eines Positivfalles zu ermitteln und entsprechende Maßnahmen einzuleiten sind. Als Landratsamt werden wir uns in allen Bereichen wieder so organisieren, dass die dezentralen Ermittlerteams tätig sein können und gravierende Ausfälle in den täglichen Arbeiten auf ein Mindestmaß beschränkt werden. Als Landrat bin ich natürlich in der Verantwortung, im Zweifelsfall zu entscheiden, wo Aufgaben geschoben werden müssen.

Zu Kontrollen: Diese werden anlassbezogen und nach einem risikoorientierten Ansatz durchgeführt. Hier gibt es eine enge Zusammenarbeit mit den Kommunen und der Polizei. Zum Vergleich: Auch bei der Geschwindigkeitsüberwachung ist die flächendeckende Kontrolle nicht möglich.

Zur Corona-Schutzverordnung: Es mag etwas Old School klingen, aber zuerst sollten der direkte Austausch und das Gespräch gesucht werden. Dies war im Oktober 2020 anders. Gemeinsam müssen wir uns auf eine Strategie verständigen, die den Infektionsschutz sicherstellt, die Krankenhäuser nicht überlastet und die Grundrechte der Bürger gewährleistet. Dies klingt nach einem Zielkonflikt, es ist auch einer. Aber wenn es einfach wäre, könnte es auch per Dekret von oben kommen. Ich empfehle eine Einbindung des kommunalen Sachverstandes, insbesondere bei der Beurteilung der Auswirkungen. Die Pandemiebewältigung ist und bleibt eine gesamtstaatliche Aufgabe. Zumal wir aus dem Vorjahr wissen, dass eine steigende Tendenz besonders nach den Herbstferien zu erwarten ist.

Das sagt der Delitzscher Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos)

Die Bettenbelegung in den Krankenhäusern und der Mangel an Pflegepersonal machen auch mir Sorgen. Geimpfte, und ich gehöre zu den Befürwortern, zeigen sich gesamtgesellschaftlich solidarisch mit den Pflegekräften, mit Kindern und mit unseren Unternehmerinnen und Unternehmern. Man sollte als Impfskeptiker nicht nur sich selbst sehen, sondern auch die von einem ausgehende Infektionsgefahr. Zudem ist auch die zügige Durchführung der Dritt-Impfung wichtig, um den gefährdeten Personenkreis zu schützen. Mein Appell an die noch skeptischen Mitbürger: Wir haben ein gut funktionierendes Gesundheitssystem. Dem sollten wir vertrauen und vermeiden, dass ein medizinisches Thema zum ideologischen Problemfall wird.

Das sagt Astrid Münster, Bürgermeisterin von Bad Düben (FWG)

„Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Teile der Landesregierung tatsächlich zu solchen Einschätzungen kommen und einen Zusammenhang zwischen einem behaupteten Unwillen auf kommunaler Ebene und steigenden Infektionszahlen sehen. Wäre es so, kann ich nur sagen, dass diese Einschätzung naiv und unverschämt wäre. Für den Landkreis Nordsachsen und unsere Städte und Gemeinden trifft das überhaupt nicht zu. Wir sind seit Frühjahr 2020 mit aller Kraft und Verwaltungsstärke mit der Pandemiebekämpfung und den Auswirkungen befasst – von der Organisation mobiler Impftermine, über Notbetreuung, das Abfedern der wirtschaftlichen Folgen für Teile unserer Wirtschaft und vieles mehr. Während der Freistaat Sachsen über eine komplette Polizei verfügt, haben kleinere Städte und Gemeinden nicht einmal einen eigenen Vollzugsdienst. Bad Düben und meine gesamte Verwaltung setzen weiter auf Zusammenhalt in der Stadt und mit der Region, auf kommunaler und staatlicher Ebene. Wir beteiligen uns an keinem ,Schwarzen-Peter-Spiel’.“

Das sagt Matthias Müller (CDU), Bürgermeister in Wermsdorf

Ich habe eigentlich erwartet, dass die Leute in Dresden besser Bescheid wissen, wie vielfältig die Aufgaben der Kommunen sind. Das Überprüfen der Auflagen ist einfach mit unserem Personalbestand und der Menge an Aufgaben und Verantwortungen nicht realistisch. Wir könnten natürlich stattdessen auch andere Aufgaben liegen lassen, aber ich weiß nicht, wie unsere Eltern das finden würden, wenn sich plötzlich nicht mehr um die Kitas und Schulen gekümmert wird. Ja, das ist wirklich eine rege Wahrnehmung in Dresden

Das sagt die Stadt Oschatz

Die Kritik der Landesregierung, dass sie seit Monaten beim Infektionsschutz einen Unwillen der kommunalen Ebene beobachte, bezieht die Oschatzer Stadtverwaltung nicht auf sich. „Die zuständige kommunale Behörde zur Kontrolle der Einhaltung des Infektionsschutzgesetzes ist das Landratsamt Nordsachsen“, sagt die Oschatzer Pressesprecherin Anja Seidel. „Die Stadt wird nur im Rahmen der Amtshilfe und unserer Möglichkeiten tätig“, ergänzt sie. Seidel betont, dass sich die Stadt Oschatz in der Vergangenheit verstärkt beim Infektionsschutz eingebracht hat. „Die Stadt Oschatz hat die Impfkampagne des Freistaates unterstützt und einen Raum im Rathaus für mehrere Impftermine zur Verfügung gestellt, auch in der Döllnitzhalle haben wir das Impfen organisatorisch und personell unterstützt“, betont die Pressesprecherin.

Das sagt der Bürgermeister von Arzberg, Holger Reinboth (parteilos)

„Wir als Kommune versuchen seit März 2020 mit teils erheblichem Aufwand unseren Beitrag zur Bewältigung der Corona-Pandemie zu leisten. Unsere Mitarbeiter haben wir fürs Testen und auch fürs Impfen sensibilisiert. Dass noch nicht alle Kollegen geimpft sind, hängt immer noch mit der Freiwilligkeit zusammen. Etwas anderes muss aus Berlin oder Dresden kommen – dahin schieb ich den ‚Schwarzen Peter’ zurück. Ich persönlich würde mich über mehr Geimpfte freuen.“

Von Frank Pfütze