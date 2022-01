Nordsachsen: Ein Rechtsanwalt leitet nun den Biberhof

Nordsachsen

Davon hätte der „kleine Jan“ früher nur träumen können. Doch heute – mit 48 Jahren – hat Jan Schöne seine Kindheitsträume wahr gemacht. Schon immer war er aus der Natur nicht wegzudenken. Dass er letztendlich Rechtsanwalt geworden ist, hätte er früher selbst nicht gedacht. Nun sieht er als Leiter der NABU-Naturschutzstation Biberhof Torgau die Gelegenheit, wieder an seine Kindheitsträume anzuknüpfen – und sogar darüber hinaus.

Blick auf die NABU-Umweltstation Biberhof. Quelle: Christian Wendt

„Eigentlich wollte ich Naturforscher werden“

„Ich bin in Zella bei Nossen, in Dresden und in der Oberlausitz aufgewachsen. Von Kindesbeinen an war ich immer draußen. Wenn andere zur Disco gingen, bin ich mit dem Fernglas im Wald rumgestiefelt. 1989 war ich mit der zehnten Klasse fertig. Ich machte meine Berufsausbildung mit Abitur als Maschinen- und Anlagenmonteur und arbeitete schließlich im Waggonbau Bautzen. Es folgte ein Jahr Bundeswehr und von 1994 bis 1998 das Jurastudium in Dresden.“ Doch warum? Gibt er doch selber zu, dass sein Herz in die Natur gehörte. „Eigentlich wollte ich Naturforscher werden. Doch ich war unsicher. Die Zeit der Wende war unübersichtlich. Ja, ich wollte Naturvorgänge beobachten, Zusammenhänge erkennen und verstehen, bei Wind und Wetter draußen sein und mit dem Fernglas durch die Gegend ziehen. Doch ich hörte eben auch die Mahnung: ‚Junge, du musst etwas verdienen!‘ So fing ich mit dem Jurastudium an. Auch wenn ich davon keine Ahnung hatte“, sagt der Wahl-Leipziger. Im Anschluss an sein Studium folgte das zweijährige Referendariat. In dieser Zeit kam auch die erste Tochter auf die Welt. Er musste für die kleine Familie Geld verdienen und begann, in einer Leipziger Anwaltskanzlei zu arbeiten. 2001 kam die zweite Tochter zur Welt, 2008 machte sich Jan Schöne selbstständig und zwei Jahre später wurde sein Sohn geboren.

Revierbetreuer im Naturpark Dübener Heide

„Seit ich durch die Selbstständigkeit in meiner Zeiteinteilung wieder mein eigener Herr wurde, nahm das Naturthema wieder an Fahrt auf. Die Biberrevier-Betreuung war das erste Ehrenamt, welches ich übernommen habe“, erinnert sich Jan Schöne. Er hatte eine Anzeige in der LVZ gelesen, worin der Naturpark Dübener Heide Revierbetreuer suchte. So wurde er Biberrevier-Betreuer in einem Revier an der Weißen Elster bei Schkeuditz. „Ich hätte nie gedacht, dass dort Biber leben. Ich nenne es mein ÖPNV-Revier, da ich dort mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hingelange. Schließlich reden wir immer wieder über Klimaschutz. Doch dafür muss man auch etwas tun. So komme ich dort gut mit S-Bahn und meinem Fahrrad hin.“

Jan Schöne, Leiter der Naturschutzstation Biberhof in Torgau, mit einem Biberpräparat. Quelle: Bianca Pallmer

Ab und an muss er dennoch auf das Auto zurückgreifen, da er sonst nicht in die ländlichen Gebiete vordringt. Doch das versucht er so gering wie möglich zu halten. „So bin ich also zum Bibermonitoring gekommen. Ich finde es wahnsinnig spannend. Es zeigt, wie Mensch und Biber gemeinsam zurechtkommen können. Darüber habe ich auch Gottfried Kohlhase, den Biberexperten aus Torgau, und den Biberhof Torgau kennengelernt. Doch damals führte mich der Weg noch nicht nach Torgau.“

Wildkatzen im Leipziger Auwald – Kraniche in der Dübener Heide

Zu dieser Zeit ging es ein Stück weit vom Biber weg und hin zu Wolf und Wildkatze. „Als Kind habe ich mir immer fasziniert die Tierbücher angeschaut und dachte immer, dass ich Biber, Kranich, Wolf und Wildkatze nie in echt sehen würde. Ich lebte ja in der DDR. Für mich waren das schon immer spannende Tiere. Dass ich einfach mit der S-Bahn dorthin fahren kann, um sie zu sehen, hätte ich nicht zu träumen gehofft. Wildkatzen im Leipziger Auwald, Kraniche in der Dübener Heide. Das ist eine total schöne Entwicklung.“

Für Jan Schöne war der Gedanke an eine Wildkatze etwas Besonderes: Scheue, sensible Tiere, die so gut wie verloren waren. Doch plötzlich tauchten die Wildkatzen im Leipziger Auwald auf. „Ich hatte für das Bibermonitoring Wildkameras an der Weißen Elster aufgestellt. Plötzlich war auf der Kamera in einer Nachtaufnahme eine Katze mit typischer Fellmusterung zu sehen. Ich dachte zwar an eine Wildkatze, aber im Auwald? Unwahrscheinlich. Zwei Monate später lese ich in der LVZ im Jahr 2017, dass im Leipziger Auwald Wildkatzen leben. Ich habe das Video eingeschickt. Als Antwort kam: ‚Herzlichen Glückwunsch. Das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Wildkatze.‘ Da kam der kleine Naturforscher Jan wieder in mir hoch, der genau so etwas schon immer erleben wollte.“

Wo könnten die Wölfe am Werbeliner See sein?

Kurze Zeit später las er in der Zeitung eine Meldung, dass am Werbeliner See ein Wolfsrudel gesichtet wurde. „Ich nahm mir eine Karte und überlegte, wo sich das Rudel aufhalten könnte. Ich hatte inzwischen in der Sächsischen Lausitz erste Erfahrungen mit Wolfsspuren gesammelt. An dieser Stelle habe ich tatsächlich Losungen gefunden. Sehr viele davon. Daher habe ich mich bei der Naturschutzbehörde gemeldet und mich für das Wolfsmonitoring beworben. Ich bekam die Zusage – jedoch auf eigenes Risiko und eigene Kosten, wegen der Kameras, die ich dort aufhängen wollte“, erinnert er sich. Er lernte mehr und mehr Gleichgesinnte kennen, erfuhr alles über die Methoden, wie man nach den Tieren sucht und hatte sich somit einen lang gehegten Kindheitstraum erfüllt.

Jan Schöne bei der Suche nach Wolfs-Exkrementen Quelle: privat

Ein überraschendes Angebot

Doch es ging für ihn noch einen Schritt weiter. Denn es kam eine Rundmail vom Biberhof Torgau. Darin suchte man nach Unterstützern, die die „Jungen Naturwächter“ an den Naturschutz heranführen. Jan Schöne meldete sich und sagte, dass er seinen Teil über Biber, Wölfe und Wildkatzen beisteuern könnte. Für Jung und Alt. Daraufhin kam die Antwort: „Wir suchen einen neuen Leiter für den Biberhof. Falls Sie sich beruflich verändern wollen ...“ Mit diesen Sätzen hatte der NABU Sachsen bei Jan Schöne genau ins Schwarze getroffen. „Ich war früher schon einmal im Biberhof und wusste, dass hier ein Kleinod geschaffen wurde. Es ist alles vorhanden. Um das zu erschaffen, haben Leute schon richtig gebrannt, das verdient großen Respekt. Nun ging es darum, dies auch fortzusetzen. Für mich war klar, dass ich als Anwalt weitermachen musste. Doch ich nahm die Stelle im Biberhof an. Seit September 2021 arbeite ich hier 20 Stunden in der Woche“, so der Leipziger, der meistens mit Bahn und Fahrrad nach Torgau reist.

Biberhof soll offener Anlaufpunkt werden

Am Anfang war für ihn alles neu. Er musste seine Antennen ausfahren, Leute kennenlernen, alle Infos aufnehmen, die man ihm gab.

Das Team der Umweltstation Biberhof Torgau (von links): Johannes Scheidmann, Jan Schöne, Doris Rendchen, Regina Baum, Lukas Steinert, Daniel Scholz, Katja Barth; nicht auf dem Bild, aber trotzdem dabei: Dieter Selter und Kerstin Steinert Quelle: Biberhof

„Es gibt auch die Sorgen, dass ich hier alles verändern will. Diese Angst kann ich nehmen. Wir wollen eine Schwerpunktstation für das Thema Biber und Flussauenlandschaft werden, mit einer schönen, umfassenden Ausstellung, die teilweise auch als Wanderausstellung auf Reisen gehen kann. Mein großer Traum wären neue lebensraumnah gestaltete Biberpräparate, die man auch berühren kann, ebenso wie Tastfelle und Riechproben. Natur will erlebt werden. Zudem wollen wir auch weiterhin die Ornithologen und alle anderen Naturbegeisterten hier willkommen heißen. Der Außenbereich ist mir besonders wichtig. Ich lasse das Schleppdach abdichten und mir schwebt auch die Idee einer bestimmten Zeltbauweise im Kopf herum, womit man den Außenbereich spontan wetterfest machen könnte. Denn wir müssen auch in Pandemiezeiten handlungsfähig bleiben und Veranstaltungen und Treffen nach draußen verlegen können. Strom und Internet sind für gute Vorträge ebenso wichtig. Das was drinnen geht, soll auch draußen möglich werden. Wir wollen ‚Treffpunkt Biberhof‘ sein. Für mich ist es wichtig, ein offener Anlaufpunkt zu werden, von dem es heißt: ‚immer gesprächsbereit‘.“

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten. Kostenlos und direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Er möchte zudem die Internetseite thematisch ausbauen, sodass man hier nicht nur alles Wissenswerte über den Biber als Tier an sich finden kann, sondern einiges darüber hinaus. So auch zum Beispiel Kulturhistorisches und Amüsantes über den Biber. Vieles schwebt ihm vor. Stück für Stück soll es vorangehen – mit den unterschiedlichsten Angeboten. „Wir wollen die Leute hier in der NABU-Naturschutzstation Biberhof Torgau haben und man soll sich hier wohlfühlen.“

Von Kristin Engel