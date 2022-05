Nordsachsen: Feuerwehr-Nachwuchs greift zum Spaten

Etwas für die Umwelt und die Gemeinschaft tun – das hatten sich jetzt junge Floriansjünger aus der Region Delitzsch, Eilenburg und Bad Düben auf die Fahnen geschrieben. Sie pflanzten Bäume und organisierten zusammen mit den Großen Veranstaltungen für die Anwohner. Insgesamt konnten so fast 2000 Menschen erreicht werden.

So wie in Glaucha pflanzten Jugendwehren auch in anderen Orten Bäume. Quelle: privat