Nordsachsen: Gellertpreis geht erstmals an einen Verein

Bad Düben

Mit dem Projekt „LANDschafftTHEATER“ in Bad Düben wird erstmals in der Geschichte des Gellert-Preises ein Verein geehrt. Den mit 5000 Euro dotierten Kunstpreis des Landkreises Nordsachsen und der Sparkasse Leipzig erhielt am Freitagabend bei einer Festveranstaltung im Heide Spa Bad Düben der in Leipzig beheimatete gemeinnützige Trägerverein „raum4 – Netzwerk für künstlerische Alltagsbewältigung“. Die Laudatio hielt die Schauspielerin Melanie Marschke.

Drei Aufführungen gab es schon

Raum4 ist eine Gruppe von Dramaturgen, Regisseuren, Autoren, Schauspielern und Theaterbegeisterten, die Lust haben, in immer wieder anderen Konstellationen neue Theaterformen auszuprobieren. Zum Vorstand gehören neben der Vorsitzenden Julia Tausend, Regisseur Ulrich Hüni und TV-Produzentin Henriette Lippold. Der Verein fungiert unter anderem als organisatorische Plattform für das Bad Dübener LANDschafftTHEATER. Seit 2012 gab es drei Aufführungen: „Die große Suche“, „Die große Dürre“ und „Die große Reise“, bei denen jedes Mal zahlreiche Kurstädter mitgewirkt haben. Das für dieses Jahr geplante vierte Stück „Die große Frage“ musste wegen Corona um ein Jahr verschoben werden.

Machen die Landschaft zur Bühne

„Mit großem Engagement agieren professionelle Schauspieler, große und kleine Künstler, und sie beziehen die Zuschauer mit in das Spektakel ein“, würdigt die Jury die seit zehn Jahren kontinuierlich währende Arbeit. Unter dem Motto „Wir machen die Landschaft zur Bühne“ kann jeder mitwirken. Die Schauspieler kommen nach Bad Düben und helfen theaterbegeisterten Menschen bei der künstlerischen Umsetzung ihrer (verborgenen) Talente.

Ehrung wird seit 1999 vergeben

Die Auszeichnung von Landkreis und Sparkasse wird seit 1999 jährlich in den Sparten Bildende Kunst, Musik, Literatur und nun auch in der Kategorie Darstellende Kunst vergeben. Der Gellert-Preis gehört zu den bedeutendsten Preisen seiner Art in Mitteldeutschland und ist wichtiger Bestandteil des nordsächsischen Kulturlebens. Zu den bisherigen Preisträgern zählten beispielsweise der Musiker Sebastian Krumbiegel, der Maler Reinhard Minkewitz und der Schriftsteller Gunter Preuß.

Bad Düben kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Bad Düben direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dichter Gellert ist der Namensgeber

Namensgeber ist Dichter Christian Fürchtegott Gellert (1716-1769), der während des Zeitalters der Aufklärung in Leipzig wirkte. Sein berühmtester Schüler war Johann Wolfgang von Goethe. Gellert pflegte zudem eine tiefe Freundschaft zu Graf Vitzthum von Eckstädt, der mit seiner Familie im Barockschloss Schönwölkau im heutigen Landkreis Nordsachsen lebte. Von 1758 bis 1766 zog sich Gellert regelmäßig auf den Landsitz zurück.

Von LVZ