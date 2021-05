Nordsachsen

Die Landkreisverwaltung Nordsachsen hat eine unkomplizierte Lösung geschaffen, den Corona-Genesenen-Nachweis online beim Gesundheitsamt anzufordern. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, ist dies ab sofort unter der Internetadresse https://mitdenken.sachsen.de/GenesenennachweisTDO möglich.

Nachweis gilt maximal sechs Monate

Der Genesenen-Nachweis bescheinigt den laborbestätigten Befund, der in der Regel mittels PCR-Test erfolgte, für die Zeit von mindestens 28 Tagen nach und maximal sechs Monaten seit der Sars-CoV-2-Infektion. Genesene gelten laut neuer Bundesverordnung zur Erleichterung von Corona-Schutzmaßnahmen dann den vollständig Geimpften und negativ Getesteten gleichgestellt.

Nachweis kann online abgefordert werden

Bürgerinnen und Bürger, die im vergangenen halben Jahr eine Quarantäne-Bescheinigung des Landratsamtes Nordsachsen aufgrund eines positiven Corona-Befundes erhalten haben, können den entsprechenden Nachweis nunmehr online über das Beteiligungsportal des Landkreises anfordern. Für Personen, die aktuell mit dem Corona-Virus infiziert sind, erfolgt die Ausstellung des Genesenen-Nachweises automatisch nach Ablauf der Quarantäne.

Das Landratsamt bittet darum, von telefonischen Anfragen zur Ausstellung eines solchen Genesenen-Nachweises abzusehen.

Inzidenzwert ist wieder leicht gestiegen

Stand Donnerstag verzeichnet das Robert-Koch-Institut für Nordsachsen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 109. Damit ist der Wert im Vergleich zum Vortag wieder leicht angestiegen. Seit 5. Mai 2021 liegt der Wert stabil unter 165, seit 6. Mai 2021 unter 150. Der Inzidenzwert gibt die statistische Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage an.

Konkret wurden zuletzt – von Mittwoch zu Donnerstag – laut sächsischem Sozialministerium in Nordsachsen 58 Neuinfektionen gezählt, es gab einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus. Die Gesamtzahl der Corona-Fälle seit März vergangenen Jahres stieg damit im 197 000-Einwohner-Kreis Nordsachsen auf nun 13 205. An oder mit dem Corona-Virus starben seit Beginn der Pandemie 330 Menschen.

Ab Freitag wieder Click-&-Meet im Einzelhandel

Trotz leichten Anstiegs liegt der Inzidenzwert in einem Bereich, der ab diesen Freitag das Einkaufen mit Termin – sogenannte Click-&-Meet-.Angebote – wieder möglich macht. Das hatte das Landratsamt bereits am Dienstag bekannt gegeben. Offiziell in Kraft getreten wär diese Regelung bereits am Donnerstag. Wegen des Feiertages sind die Geschäfte aber geschlossen.

Neuinfektionen in Nordsachsen

So viele Neuinfizierte wurden in den letzten sieben Tagen in den Städten und Gemeinden in Nordsachsen gezählt (Stand: 12. Mai):

Arzberg: 0

Bad Düben: 1

Beilrode: 1

Belgern-Schildau: 11

Cavertitz: 0

Dahlen: 8

Delitzsch: 26

Doberschütz: 12

Dommitzsch: 1

Dreiheide: 4

Eilenburg: 25

Elsnig: 0

Jesewitz: 11

Krostitz: 3

Laußig: 3

Liebschützberg: 3

Löbnitz: 3

Mockrehna: 5

Mügeln: 13

Naundorf: 10

Oschatz: 40

Rackwitz: 2

Schkeuditz: 19

Schönwölkau: 2

Taucha: 12

Torgau: 22

Trossin: 5

Wermsdorf: 14

Wiedemar: 6

Zschepplin: 3

Von LVZ