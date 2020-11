Nordsachsen: Geteiltes Echo auf früheren Ferienstart

Nordsachsen

Die Weihnachtsferien beginnen dieses Jahr früher. Eigentlich wäre am 23. Dezember Ferienbeginn gewesen, nun ist schon am 18. Dezember letzter Schultag, um die Corona-Verbreitung möglichst zu bremsen. Was sagen Lehrer, Schüler und Eltern dazu?

Brita Kaiser-Deutrich, Leiterin der Evangelischen Grundschule Peter und Paul in Delitzsch, vertraut darauf, dass die Experten wissen, was sie tun. Es seien nur wenige Tage vom Unterricht abgezogen und das werde schon gehen. Die Weihnachtswoche an der Schule werde dann vorgezogen.

Unterrichtsstoff geht verloren

Luke Hänze sieht dies mit gemischten Gefühlen. Jeder Schüler freue sich natürlich, wenn es mehr Ferien gibt. „Aber“, so gibt der zehnjährige Schüler der Oberschule Bad Düben zu bedenken, „es geht auch viel Unterrichtsstoff verloren. Und den brauchen wir ja dann, wenn es in die Prüfungen geht.

Luke Hänze (10), Oberschule Bad Düben. Quelle: Wolfgang Sens

Seine Mitschülerin Anna Martin sieht es ähnlich: „Ich finde es schön, aber auch doof. Der Unterrichtsstoff wird uns schon fehlen“, befürchtet die Zehnjährige. Dabei gehe es ja nicht um die zwei Tage, die mehr Ferien sind, aber „wir hatten ja in diesem Jahr schon viel Pause.“

Anna Martin (10), Oberschule Bad Düben. Quelle: Wolfgang Sens

„Ich finde es super“, sagt Anna-Franziska Rosche (34). Sie ist Mutter von zwei Töchtern, die in die Grundschule Am Rosenweg in Delitzsch gehen. Eine davon ist seit Geburt chronisch krank. „Ich würde mein Kind auch zu Hause unterrichten. Für die Grundschule lässt sich das noch gut machen. Aber ich bin wegen ihr auch zu Hause“, so die Kauffrau für Bürokommunikation. „Für berufstätige Eltern ist das schwieriger.“

Anna-Franziska Rosche (34), Delitzsch. Quelle: Wolfgang Sens

Markus Kynast (6), der in der Delitzscher Grundschule Am Rosenweg die erste Klasse besucht, weiß noch nicht so richtig, was er davon halten soll: „Schule ist nicht so schlecht. Aber zu Hause kann ich spielen und das mache ich lieber“, überlegt der Sechsjährige. Sein Schulfreund Maximilian Kolze (6) sieht das genauso, aber sie sind sich auch einig: „Dass wir uns dann nicht in der Schule treffen, ist auch schade.“

Umfrage Ferien Markus Kynast (6), Delitzsch. Quelle: Wolfgang Sens

Auch an der Dr.-Belian-Grundschule in Eilenburg herrschen gemischte Gefühle. Für Janett Teuber (36) und ihren Sohn Levi (8) ist der frühere Ferienbeginn kein Problem: „Vielleicht bringt es ja etwas!“

Wer kümmert sich um die Kinder?

Doreen Mühlner (36) ist hingegen nicht begeistert. „Ich finde es blöd, weil ich an den Tagen trotzdem arbeiten muss. Wer kümmert sich dann um die Kinder?“ Die 10-jährige Tochter Emilie habe zudem in der Weihnachtswoche Geburtstag. Nun muss sie den zu Hause feiern. „Ich würde gerne länger in die Schule gehen“, sagt Emilie.

Vater Daniel Dietrich (36) mit Tochter Mayleen (6) in Eilenburg. Quelle: Yvonne Schmidt

Mayleen Dietrich (6) findet den vorzeitigen Ferienstart „schön“. Ihr Vater, Daniel Dietrich (36), äußert Kritik: „Ich finde es nicht gut. Ich bin Fernfahrer, da ist es nicht so einfach.“ Viele Eltern stelle es vor eine Herausforderung, die Arbeit mit der Betreuung der Kinder zu vereinbaren.

Von lis, cj, ka, ys