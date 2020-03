Nordsachsen: Jugendweihe-Feiern werden verschoben

Eilenburg/Delitzsch/Bad Düben

620 Mädchen und Jungen in Nordsachsen freuen sich in diesem Jahr auf die Jugendweihe. Doch können sie auch feiern? „Oberste Priorität für uns ist, dass alle Feierstunden 2020 stattfinden. Wir müssen aber die Termine nach hinten verschieben“, so Maik Scheffler. Gemeinsam mit den Feierhäusern suche der Verband nach Ausweichterminen und habe auch schon Vereinbarungen getroffen. Die Zusammenarbeit sei sehr konstruktiv, auch die Eltern zeigten viel Verständnis und seien kooperativ. Fest stehe bereits, dass einige neue Termine bis an die Sommerferien heranreichen. Wo das nicht möglich sei, könne die Feier auch auf den Herbst verschoben werden, so Scheffler.

Eltern würden im Fall einer Verschiebung entsprechende Informationen rechtzeitig durch das zuständige Regionalbüro erhalten. Alle bereits erworbenen Gästekarten behalten für einen Nachholtermin ihre Gültigkeit.

Feiertermine in der Region Nordsachsen

25. April: Termin verschoben auf den 20. Juni – OS Falkenhain & OS Mockrehna; 10 Uhr & 12.30 Uhr; Volkshaus Schildau, Bahnhofstraße 17

2. Mai: Termin verschoben auf den 27. Juni; Eilenburg; FS, OS & Gymnasium, OS Krostitz; 9.30 Uhr, 12 Uhr & 14.30 Uhr, Bürgerhaus Eilenburg, Franz-Mehring-Straße

Bisher seien die bis 10. Mai anberaumten Termine abgesagt. Informationen bezüglich der für den 6. Juni in Bad Düben geplanten Feier folgen noch.

Von ka