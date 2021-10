Nordsachsen: Landwirte sprechen über Tierhaltung und Irrtümer der Kunden

Nordsachsen

Bis 2030 will der Discounter Aldi sein gesamtes Frischfleisch-Sortiment umstellen und dort nur Fleisch der Haltungsstufen 3 und 4 verkaufen. Die LVZ hat mit Bauern gesprochen, was das heißt: Mit Schweinebauer und Vorstandsmitglied des Regionalbauernverbandes Michael Haselhoff (32), Agrargenossenschaft Doberschütz, und mit Milchbauer und Regionalbauernverbandschef Tilo Bischoff (46), Agrargenossenschaft Hohenprießnitz.

Ist der Zeitfaktor realistisch?

Tilo Bischoff: Es geht vorher schon um die Perspektive und die Aussicht, dass es auch funktioniert – und das wirtschaftlich. Mir fehlt in die Zukunft geschaut vor allem die Perspektive, dass wenn ich so ein Projekt anfange, damit auch die nächsten Jahre wirtschaften und arbeiten kann und etwas schaffe, das Bestand hat.

Michael Haselhoff: Ich setze das gerne um, was von mir gefordert wird, und ich sehe es auch als gewisse Herausforderung. Aber auch mir fehlt die Perspektive. Es bringt uns als Betrieb nur etwas, wenn wir wissen, dass es einen Markt gibt, eine Verarbeitung dahinter, der Lebensmitteleinzelhandel und letztlich der Verbraucher dahinter steht. Und der Verbraucher entscheidet, wie der Landwirt produziert. Der Landwirt ist Dienstleister. Wenn kein konventionelles Produkt mehr gewünscht wird, ob nun Milchvieh- oder Schweineproduktion, dann setzt er das um.

Wird aus Ihrer Perspektive denn kein konventionelles Fleisch mehr gewünscht? Wird es die Haltungsstufen 1 und 2 nicht mehr geben?

Haselhoff: Der Konsument hat teils gar nicht die freie Wahl, er wird unter anderem durch Werbung gelenkt. Und: Wenn nur Haltungsstufe 1 und 2 angeboten wird, kauft er das natürlich auch.

Bischoff: Es ist ja nicht so, dass der Verbraucher immer die freie Wahl hat. Vielfach wird seine Wahl ja vom Handel eingegrenzt, indem der vorgibt, was überhaupt angeboten wird oder die Preisunterschiede so eklatant sind, dass der Konsument zu 1 und 2 greift.

Andere Haltungsstufen bedeuten bauliche Maßnahmen …

Haselhoff: Auch die bestehende Tierhaltungsverordnung. Wir beschäftigen uns zur Zeit mit dem Umbau unserer Anlage. Denn schon die aktuellen Haltungsverordnungen wurden verändert, um den Tieren mehr Platz zu bieten. Wir setzen das um und das sind etwa eine Million Euro an Investition. In drei Jahren muss ich den ersten Part, die Besamung umgebaut haben. Ich begrüße das. Aber es ist eine finanzielle Belastung. Ich investiere eine Million Euro, halte weniger Tiere für einen noch niedrigeren Preis – das ist von der Logik her nicht nachvollziehbar. Vor sechs Jahren haben wir bereits für 5 Millionen gebaut – unter anderem in Klimaanlagen für die Schweine investiert, wir dachten mit einer gewissen Planungssicherheit. Die fehlt mir jetzt bei diesem Vorstoß.

Schweinefleisch wird in Deutschland nach wie vor viel konsumiert.

Wer bezahlt am Ende für die Haltungsstufen 3 und 4?

Bischoff: Die Bauern. Zwar betont der Lebensmitteleinzelhandel, dass man die Bauern braucht, doch die Realität ist eine andere. Anstatt die Zukunft gemeinsam zu gestalten, tischt man den Betrieben eine Forderung nach der anderen auf. Die sogenannten Partner der Landwirte sehen nur den Markt.

Haselhoff: Landwirte können das so überhaupt nicht umsetzen. Es ist wirtschaftlich nicht möglich – jedenfalls nicht in diesen Mengen. Es wird wahrscheinlich so kommen, dass Frischfleischtheken diese 3- und 4-Stufe bieten und dann am liebsten nur die Lende, alles andere vom Schwein aber nicht. Das ist bereits so definiert, man kann es im Kleingedruckten in den Werbeprospekten heute schon lesen.

Bischoff: Was mache ich aber mit dem Rest vom Schwein? Das gesamte Schwein stand ja in der Haltungsstufe 3 oder 4, entsprechend hat es in der Produktion gekostet.

Aber nur Lende und Co. wird mit Haltungsstufe 4 bezahlt?

Bischoff: Ja, der Rest nicht. Der muss „normal“ vermarktet werden.

Überblick über die Haltungsformen.

Das bedeuten die Haltungsstufen Auf der Fleischverpackung sind die vier Stufen mit farbigen Siegeln markiert: Stufe 1, rot, Stallhaltung: Das Fleisch kommt aus einer Haltung, die dem gesetzlichen Standard entspricht, also alle Mindestanforderungen erfüllt. So teilen sich zum Beispiel 26 Hühner einen Quadratmeter Fläche und ein Schwein hat mindestens 0,75 Quadratmeter zur Verfügung. Stufe 2, blau, Stallhaltung Plus: Das Fleisch kommt aus einer Haltung, die über die gesetzlichen Standards hinausgeht. Das bedeutet, Tiere haben mindestens 10 Prozent mehr Platz im Stall als gesetzlich vorgegeben und ihnen steht zusätzliches Beschäftigungsmaterial zur Verfügung. Stufe 3, orange, Außenklima: Das Fleisch kommt aus einer Haltung, in der die Tiere Zugang zu Außenklima haben. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass die Tiere auch draußen herumlaufen können. Ein Schwein hat in dieser Kategorie zum Beispiel mindestens 1,05 Quadratmeter Fläche im Stall zur Verfügung. Stufe 4, grün, Premium: Das Fleisch kommt aus einer Haltung, die den Tieren den meisten Platz im Stall bietet und tatsächlichen Auslauf ins Freie ermöglicht. So teilen sich zum Beispiel 14 Hühner einen Quadratmeter Fläche. Ein Schwein hat mindestens 1,05 Quadratmeter Fläche im Stall zur Verfügung und kann jederzeit raus ins Freie.

Wie gut läuft dann aktuell in diesem Jahr die Vermarktung höherer Haltungsstufen als der 1?

Haselhoff: Wir schaffen es derzeit noch nicht einmal, die Stufe 2 zu vermarkten, weil alle es preiswert haben wollen. Die Landwirte haben für jede Haltungsstufe mehr unheimlich hohe Investitionen, wie zum Beispiel zusätzliches Personal – und im Nachhinein bekommen sie gesagt, dass es gar nicht zu vermarkten ist und werden für Haltungsstufe 1 bezahlt.

3 und 4 sind Nischenprodukte, oder wie ist das zu verstehen?

Haselhoff: Ja. Man versucht sie zu propagieren, aber kaum einer will mehr zahlen. Die Tierhaltung wird sich deswegen nicht großartig ändern, bloß weil Aldi das sagt. Eher hören Landwirte auf.

Bischoff: Das Schlimme ist ja, dass wir gegebenenfalls die Investitionen tätigen, aus der Sache nicht zurückkommen und wir perspektivisch nur Verluste machen.

Haselhoff: Wir sind Sauenzüchter und Ferkelproduzent, arbeiten also in jeder Produktionsstufe von der Vermehrung bis zum Verkauf an den Schlachthof. Ich sehe mich auch als Züchter mit seuchen-hygienischen Herausforderungen konfrontiert, wie der Absicherung gegen die Afrikanische Schweinepest in diesen offenen Haltungsformen. Und es gibt noch andere Krankheiten. Und mit diesen werden wir uns verstärkt beschäftigen müssen, wenn wir nur noch outdoor halten. Das wiederum verursacht höhere Kosten, die müssen aber nun mal auch gedeckt sein.

Ist der Landwirt dann am Ende a) wieder der Dumme und/oder b) der Böse? Wer den Discounterkurs nicht mitmacht, der ist ein mieses Schwein?

Bischoff: Das wird suggeriert, die wenigsten hinterfragen diese Werbung. Wenn aber der Markt schon Haltungsstufe 2 nicht nachfragt, wie und warum soll ich dann als Landwirt 3 und 4 überhaupt schaffen?

Sollte sich der Konsument mehr hinterfragen?

Bischoff: Er wird ja nicht voll aufgeklärt. Ihm wird suggeriert, dass die Haltungsstufe 4 besser ist – dass aber nur die Lende dafür bezahlt wird und der Rest nicht, beziehungsweise der Bauer Verlust macht, das weiß er ja nicht. Er kauft ein gutes Gewissen. Das gute Gefühl wird mit verkauft. Wer morgen 3 und 4 will, der muss heute 1 und 2 ordentlich bezahlen.

Haselhoff: Mich stimmt traurig, dass wir immer den gleichen Fehler machen. Wir setzen hohe Standards, was auch richtig ist. Aber da der Markt es nicht hergibt, wird es dann billig aus dem Ausland eingekauft, wo unter deutlich schlechteren Bedingungen für Mensch und Tier produziert wird. Aktuell verkaufen wir, weil es in Deutschland keinen richtigen Markt gibt, die Zuchtschweine nach Spanien. Ich begleite die Tiere bis da hin. Ich sehe, wie sie da ankommen und dann dort gehalten werden. Dort sind Ställe neu gebaut worden, nach deren Ansicht auf hohen, neusten Tierwohlanforderungen. So haben wir vor 20 Jahren gebaut und Schweine gehalten – 50 Schweine an 1 Tränke, Beschäftigungsmaterial sucht man vergebens. Ferkel werden dort produziert und als ausgewachsenes Schlachtschwein geschlachtet, kommen wiederum auf den deutschen Markt und werden hier als Schweinehälften verarbeitet.

Bischoff: Wir treiben in Deutschland den Standard so hoch, dass es nicht mehr darstellbar ist und kaufen dann billig aus dem Ausland, weil die Menge gebraucht wird – egal ob Ei, Schwein, Rind oder Milch.

Laut Statistik für 2020 konsumierten die Deutschen vergangenes Jahr 45 Kilo Schwein pro Kopf, 2013 waren es noch 60. Für den direkten Verzehr wurden 2020 aber nur um die 30 Kilo pro Kopf verbraucht – der Rest geht in andere Produkte.

Bischoff: So ist es auch bei anderen Dingen. Es sind ja zum Beispiel nicht nur die Eier, die wir im Supermarktregal sehen. Vieles geht in andere Verarbeitungswege und da interessiert nur der Preis unterm Strich und die Haltungsstufen sind nicht mehr erkennbar. In der fertigen Backware sieht man nicht, ob es Boden- oder Käfighaltung war.

Meist können nur bestimmte Teile gut vermarktet werden.

Wie wäre es, wenn wir Konsumenten eher den Sonntagsbraten statt oft drei Mal täglich Fleischwaren konsumieren würden?

Haselhoff: Ich glaube eher, wir suchen uns als Konsumenten immer nur die schönen Seiten vom Schwein, das Schwein besteht aber aus mehr als Lende und Schinken. Würden wir mehr Kreislaufwirtschaft betreiben und auch die Bäckchen und die Ohren essen, was ja nun mal auch dazu gehört, würde die Welt schon anders aussehen.

Bischoff: Wir haben ja auch nicht mehr die traditionelle Verarbeitung. Es gibt kaum noch Fleischer, die selber schlachten und produzieren. Es ist einfach preiswerter, die Schweinehälfte vom Schlachthof zu beziehen. Wir sehen es bei uns im Hofladen. Die Auflagen, die man für das Schlachten bekommt, sind immens und es rechnet sich finanziell eigentlich nicht, selber zu schlachten. Wir machen es aber trotzdem.

Auch bei der Milch ist ewiges Thema, dass der Handel Dinge vorgibt, die die Landwirte aus ihrer Sicht immer teurer bezahlen müssen, oder?

Bischoff: Ich habe gelesen, der Butterpreis soll wieder sinken. Wir sind nie in einer Hochpreisphase für die Milch gewesen. 33 Cent für den Liter sind es derzeit. Die Anforderungen sind auch immer höher geworden. Molkerei und Discounter haben aber alle ihre Margen gehabt. Und wenn es die deutsche Landwirtschaft nicht mehr darstellen kann, wird aus dem Ausland gekauft.

Die Schweinepest ist ein großes Problem.

Fürchten Sie ein weiteres Imageproblem, wenn Sie die Haltungsstufen 3 und 4 nicht liefern?

Bischoff: Es ist schwer ein Bild zu entkräften, wenn es einmal steht. Sicher, es gibt immer Verbesserungspotenzial. Aber was wir jetzt schon leisten und tun, wird kaum mehr gesehen – am Ende steht nur der Fokus auf 3 und 4, und was es noch an Haltungsstufen geben wird. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Ich habe immer schon gesagt: ,Wenn es gewollt ist, dass der Chef jede Kuh streichelt, dann mache ich das!‘. Aber es muss auch bezahlt werden.

Haselhoff: Es wird allgemein gefordert, dass die Qualität steigt, was ja auch in Ordnung ist – aber gleichzeitig werden die Preise immer weiter nach unten gedrückt. Das ist ein Widerspruch in sich. Und man darf aktuell nicht vergessen, dass die Lager momentan so voll sind, dass Schlachthöfe aktuell tatsächlich für die Tonne schlachten. Denn die Politik hat im Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest (ASP) versagt. Und es ist die ASP, die mich pessimistisch gegen höhere Haltungsstufen stimmt. Solange diese Seuche nicht bekämpft ist, kann ich keine freilaufenden Schweine halten. Es würden dann massive ASP-Ausbrüche im Haustierbestand auftreten.

Macht klassische Landwirtschaft überhaupt noch Sinn?

Haselhoff: Aktuell verdiene ich mehr Geld mit Funktürmen und Photovoltaik. Wir müssen uns aber so breit aufstellen.

Bischoff: Nur von Milch und Ackerbau werden wir nicht leben können als Betrieb. Das haben die letzten Jahre gezeigt.

