Im Krostitzer Ortsteil Krensitz soll der neue Busbetriebshof von Nordsachsen Mobil (Nomo) gebaut werden. Im Gemeinderat gab es erst einmal mehrheitlich grünes Licht für den Entwurf des Bebauungsplanes und die öffentliche Auslegung. Ein Baustart liegt also in der Ferne. Aber schon bereits ab Freitag, dem 1. April, soll in Krostitz eine Leitstelle in Betrieb gehen, die den gesamten Busverkehr Nordsachsens überwacht.

Sie wird auf dem Betriebsgelände Omnibus Leupold, das vom Landkreis übernommen wurde, eingerichtet. Über diese Leitstelle kann der Kontakt zu allen Fahrern in Echtzeit aufrecht erhalten werden, so ist es schneller möglich, auf unvorhergesehene Ereignisse zu reagieren.

Das Unternehmen Nordsachsen Mobil gehört dem Landkreis Nordsachsen und verantwortet seit Jahresbeginn den gesamten Busverkehr im Landkreis. Mehrere Subunternehmen sind eingebunden. Nomo soll moderner und effizienter werden, um eine bessere Alternative zum motorisierten Individualverkehr zu sein. Auch deshalb soll der neue Busbetriebshof neben der Bundesstraße 2 nördlich der Bahnstrecke Halle-Guben in Krensitz entstehen. Auf der bisherigen Ackerfläche markieren derzeit Holzpflöcke das 21 000 Quadratmeter große Gelände.

Von Krensitz aus sollen künftig alle leittechnischen Aufgaben übernommen werden, ebenso Vertrieb und Abrechnung. Es müssen zum Beispiel Einnahmen im Mitteldeutschen Verkehrsverbund für alle Busunternehmen aufgeteilt werden, die an der gesamten Leistung beteiligt sind. Der aktuelle Nomo-Sitz in Oschatz, der Standort des Omnibusverkehrs Heideland, kann nicht erweitert werden. Auch der Leupold-Standort in Krostitz bietet sich nicht an. Die Busse sind dort dezentral und größtenteils im Freien abgestellt. Der Krostitzer Busbetriebshof liegt innerhalb eines Wohngebiets, hat keine eigene Werkstatt und Buswaschanlage, Pausen-, Sanitär-, Versammlungs- und Beratungsräume sind unzureichend.

Der Neubau soll all diese Probleme lösen. Seine Infrastruktur soll ebenso auf alternative Antriebe jenseits des Dieselkraftstoffes vorbereitet werden.

Büros, Werkstatt, Bushalle

Entstehen soll ein Verwaltungs- und Sozialgebäude mit 15 bis 20 Büroarbeitsplätzen, Aufenthalts-, Umkleide- sowie Sozialanlagen für circa 30 Fahrerinnen und Fahrer. Ein Werkstattgebäude mit zwei Reparaturhallen, Lagern und einer Waschhalle sowie eine nicht beheizte aber voll geschlossene Busabstellhalle für circa 25 Busse sind vorgesehen. Dazu kommen eine betriebliche Tankstelle, Verkehrsflächen, Parkplätze und Grünanlagen.

Die lange Tour bis zur Inbetriebnahme

Der Zeitpunkt einer Inbetriebnahme lässt sich derzeit noch nicht genau voraussagen. Zu viele Unwägbarkeiten liegen auf dieser Tour. Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplans, die Äußerungen von Anliegern und Trägern öffentlicher Belange sind abzuwarten. Eine zweite Runde kann folgen, erklärt Holger Klemens, Geschäftsführer bei Nordsachsen Mobil. Der Standort widerspricht bisher dem Flächennutzungsplan (FNP). Aber es wurden keine Alternativen gefunden. Also soll der FNP ebenfalls geändert werden. Beantragte Fördermittel müssen erst bewilligt werden, es sind Firmen für den Bau zu finden und zu binden, es muss gebaut werden. Vor Ende 2024/Anfang 2025 sei mit Fertigstellung und Umzug nicht zu rechnen.

