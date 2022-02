Rund 70 Einsätze von Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Nordsachsen bilanziert das Landratsamt nach Sturmtief Ylenia. Die stürmische Wetterlage geht weiter. Orkanartige Böen drohen in Nordsachsen in der Nacht zu Sonnabend.

Nordsachsen: So sieht die Bilanz nach Sturm Ylenia aus

