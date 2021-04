Nordsachsen: So viele Intensivbetten sind belegt

Nordsachsen

Der Inzidenzwert in Nordsachsen ist am Wochenende wieder gestiegen. Er lag am Sonntag laut Robert-Koch-Institut bei 235,2. Am Freitag lag die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage, bei 225.

Seit Bekanntwerden des ersten Infektionsfalls in Nordsachsen im März 2020 wurde bei insgesamt 12 035 Menschen das Sars-CoV-2-Virus nachgewiesen. 321 Frauen und Männer sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Aktuell waren am Wochenende 993 Einwohner als Corona-positiv registriert.

Bettenauslastung in Kliniken

Mit Stand 18. April sind in Nordsachsen acht Covid-19-Fälle in intensivmedizinischer Behandlung, fünf Patienten werden invasiv beatmet. Der Anteil der Covid-19-Patienten an der Gesamtzahl der Intensivbetten liegt bei 13,11 Prozent. 17 Intensivbetten von 61 sind frei, 44 belegt (Stand: 18. April).

In Nordsachsen erfolgten bislang 28 585 Erst- und 12 716 Zweitimpfungen (Stand: 15. April).

Corona-Fälle nach Regionen (Stand 17./18. April 2021):

Region Oschatz

Corona-Fälle aktuell: 171, Quarantäne aktuell: 347, Todesfälle: 110

Region Torgau

Corona-Fälle aktuell: 103, Quarantäne aktuell: 240, Todesfälle: 79

Region Delitzsch

Corona-Fälle aktuell: 346, Quarantäne aktuell: 624, Todesfälle: 49

Region Eilenburg

Corona-Fälle aktuell: 263, Quarantäne aktuell: 435, Todesfälle: 64

Stadt Schkeuditz

Corona-Fälle aktuell: 43, Quarantäne aktuell: 74, Todesfälle: 11

Stadt Taucha

Corona-Fälle aktuell: 56, Quarantäne aktuell: 101, Todesfälle: 8

Von LVZ