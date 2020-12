Nordsachsen

Wir geben Tipps für den Weihnachtsspaziergang. Doch denken Sie immer daran: Abstand halten und für den Fall der Fälle auch die Maske mitnehmen!

Delitzsch : Zum Licht-Schloss

Das Museum im Barockschloss Delitzsch kann zwar zu den Feiertagen in diesem Jahr nicht öffnen, aber das Schloss empfiehlt sich dennoch optisch als ein ganz besonderes Spaziergangs-Ziel. Denn es ist zum größten Adventskalender Nordsachsens geworden. In der Dämmerung und Dunkelheit leuchtet es auf besondere Weise. An jedem Adventstag kam bis zum heutigen Heiligabend ein buntes Fensterlicht dazu. Der strahlende Adventskalender soll extra auch über die Feiertage und in der Zeit zwischen den Jahren angeschaltet sein. Ein Motiv, das sich einfach zum Innehalten, zum Betrachten und natürlich für Selfies anbietet, die dann an die Lieben geschickt werden können, die gerade weiter entfernt Weihnachten feiern. Die Installation strahlt immer von 17 bis 21 Uhr.

Anzeige

Die Stadt hatte diese Idee beim sächsischen Wettbewerb „Denkzeit Event“ eingereicht und gewonnen. So konnte sie das Projekt dank des Preisgeldes umsetzen. Mit dem Wettbewerb sollten Veranstaltungstechniker und Künstler unterstützt werden. Die kleinen Beiträge, die von der Theaterakademie geplant waren, mussten jedoch wegen der aktuellen Lockdown-Verschärfung wegfallen. Für Spaziergänger bietet es sich natürlich an, das Ziel mit einer größeren oder kleineren Tour zu verbinden, denn Delitzsch ist ja rundum schön. Da kann es rund um den Wallgraben, entlang der Stadtmauern der Altstadt oder durch den Park gehen.

Ein größtenteils sogar asphaltierter Weg führt durch die Muldenaue bis zum Bobritzer Damm. Quelle: Ilka Fischer

Eilenburg : Zum Bobritzer Damm

Das Ziel Kollauer Wehr, das unter Alt-Eilenburgern als Bobritzer Damm bekannt ist, ist mit drei Kilometern Entfernung gerade für Familien ideal für einen Spaziergang. Der Weg führt vom Parkplatz am Tierpark zunächst direkt am Mühlgraben entlang, unterquert Bahnstrecke und B 87 und führt dann durch Gärten direkt in die Muldeaue. Auf dem in der Aue größtenteils sogar asphaltierten Weg bis zum Bobritzer Damm kann der Nachwuchs selbst mit Laufrad oder Dreirad maximal ins nächste Mäuseloch fahren, während die Großen wohl eher unter den wachsamen Augen von Falken den weiten Blick über die Aue schweifen lassen.

Der Weg endet direkt an der Picknickstelle am Bobritzer Damm. Hier haben die Vorfahren vor über 300 Jahren den Mühlgraben von der Mulde abgezweigt, um Mühlräder anzutreiben. Das ist Geschichte. Doch die etwa zwei Meter hohe Gefällstufe am Wehr, mit der zugleich die Umarmung der Eilenburger Innenstadt durch Mulde und Mühlgraben beginnt, gibt es bis heute.

Michael Rößler genießt mit Tochter Lena und Hündin Bella die Sonne beim Spaziergang auf dem Oschatzer Gadegastweg. Hinten rechts ist die St. Aegidienkirche zu sehen. Quelle: Frank Hörügel

Oschatz : Das Stadt-Panorama genießen

Gans, Klöße, Rotkraut und ein üppiges Dessert: Gegen das Völle-Gefühl nach dem Weihnachtsschmaus hilft ein Spaziergang. Hier eine Empfehlung für alle Oschatzer, die es gemütlich angehen und eine schöne Sicht auf ihre Stadt genießen wollen. Die Route ist etwa 4,3 Kilometer lang und dauert ungefähr eine Stunde und 20 Minuten.

Ausgangspunkt ist der Neumarkt. Von hier geht es die Hospitalstraße runter, links rein in die Straße an der Döllnitz bis vor zur Kreuzung mit der B 6. Dort die Ampel überqueren, Richtung „Am Entenfang“ und weiter entlang der Döllnitz auf dem Dreibrückenweg. Das Plätschern des kleinen Flüsschens liefert jetzt eine beruhigende Melodie zum Spaziergang. Auf jeden Fall gibt es hier ein paar Enten und mit etwas Glück sogar einen Eisvogel zu sehen. Nun kurz vor dem historischen Eisenbahnviadukt die Döllnitzbrücke für Fußgänger überqueren und dann weiter durch das Katzenwäldchen oder alternativ rechter Hand des Bahndamms den Pfad entlang bis zum Gadegastweg.

Hier kommt man an der Eisenbahnbrücke raus – jetzt wird’s ein bisschen anstrengend. Denn in Richtung Thalgut geht es einen Hügel hoch. Und im letzten Drittel des Hügels passiert es. Erst sind nur die Turmspitzen zu sehen, doch dann wächst mit jedem weiteren Schritt scheinbar die St. Aegidienkirche aus dem Hügel heraus. Oben angekommen, ist das Gotteshaus vollständig zu sehen. Nun wird weiter Richtung Riesaer Straße ausgeschritten. Und bevor es den letzten Hügel runtergeht, unbedingt eine Pause einlegen. Von hier aus hat man ein herrliches Stadtzentrum-Panorama im Blick. Von der Riesaer Straße geht es dann über den Steinweg und über die B 6, über die Döllnitzbrücke, dann die Strehlaer Straße rauf, über den Altmarkt und die Sporerstraße bis zum Neumarkt. Geschafft – und im Magen ist wieder Platz für ein Stück Stolle.

Die Obermühle am Kurgebiet in Bad Düben. Quelle: Heike Nyari

Bad Düben : Vom Kurpark zum Gesundbrunnen

Warum in die Ferne schweifen ....? In Bad Düben liegt der Startpunkt für einen Weihnachtsspaziergang gleich nahe des idyllisch gelegenen Museumsdorfes Dübener Heide im Norden der Stadt. Start ist am Parkplatz an der Obermühle am Kurgebiet, wo mehrere Terrainkurwege beginnen. Von dort gelangt man in den Kurpark, der sich für kleinere Spaziergänge eignet. Wer etwas weiter laufen will, spaziert auf dem flachen und gut ausgebauten Zielweg gen Gesundbrunnen, vorbei an der linksseitig liegenden Bockwindmühle. Zuerst geht es für die Spaziergänger zwischen Wiesen und Feldern am Waldrand entlang und dann hinein in den Hochwald. Nach rund 3,5 Kilometern ist das beliebte Wanderziel erreicht. Der Gesundbrunnen, zu dem verschiedene Rundwege führen, ist eine aus zwei Rohren sprudelnde Quelle, deren eisenhaltiges Wasser den Grund und die Einfassung der Quelle kräftig rotbraun färbt und über Wunderkräfte verfügen soll.

Die Jägereiche inmitten der Dahlener Heide. Quelle: Archiv

Dahlener Heide: Zur Jägereiche bei Schmannewitz

Von Oschatz aus ist Schmannewitz in der Dahlener Heide etwa 15 Kilometer entfernt und liegt noch im Radius, in dem man sich derzeit bewegen darf. Wenn man mit dem Auto kommt, dann empfiehlt es sich, den Wagen auf dem Platz vor der Dorfkirche abzustellen. Zu Fuß geht es dann erst einmal ein Stück weiter entlang der Staatsstraße 24 in Richtung Torgau. Am Forsthaus zweigt man in den Wald ab. Entlang des grünen Wanderweges geht man Richtung Nordosten.

Dabei entdeckt der Wanderer den abwechslungsreichen Waldbestand der Dahlener Heide mit seinem Mischwald. Leichte Hügel fordern etwas Anstrengungen. Doch nach etwa vier Kilometern ist die Jägereiche erreicht, eine Eichensäule, die darauf hinweist, dass hier einst die sächsischen Kurfürsten gejagt haben. Dort soll übrigens auch die Dahle ihre Quelle haben.

Weiter geht es auf dem grünen Wanderweg. Der macht einen Knick und führt zurück nach Südosten. Nach etwa ein bis zwei Kilometern erreicht man die Hospitalhütte, die derzeit leider auch geschlossen ist. Danach geht es wieder in Richtung Schmannewitz. Der Weg schlängelt sich noch etwa zwei Kilometer durch den Wald, vorbei auch an Brehms Ruhe – hier soll der berühmte Zoologe Alfred Brehm einmal ausgeruht haben. Zurück in Schmannewitz kann man sich am Kirchturm orientieren, um den Weg zum Auto zu finden. Insgesamt dauert die Tour rund drei Stunden.

Am Seelhausener See bei Löbnitz. Quelle: Heike Liesaus

Um den Seelhausener See

Rund um den Seelhausener See bei Löbnitz führt ein 15 Kilometer langer Weg, der natürlich auch Gelegenheiten für kürzere Spaziergänge bietet. Der See ist aus dem ehemaligen Braunkohletagebau Rösa, einem Teil der Goitzsche, entstanden. Am Wegesrand zeigen sich dem Spaziergängern immer wieder reizvolle Landschaftsbilder: das markante Sausedlitzer Steilufer, die Einbettung zwischen Muldenaue, Sausedlitzer Weinberg und Laueschem Berg.

Gleichzeitig ist das Umfeld des 622 Hektar großen Gewässers eine Landschaft im Umbruch. Noch immer ist das Gebiet nicht aus dem Bergrecht entlassen, wie die Schilder zeigen, die darauf hinweisen, nicht vom Weg abzuweichen. Dennoch ist viel Natur zu erleben, die sich in den vergangenen Jahrzehnten hier etabliert hat. Besonders der Westteil des Sees gilt als Refugium für Wasservögel. Als Startpunkte bieten sich Parkplätze bei Löbnitz, Sausedlitz und an der S 12 an.

Mal Aussichtspunkt, mal mystisch im Nebel: der Liebschützberg. Quelle: Axel Kaminski

Auf den Liebschützberg

Für den Liebschützberg gilt die gleiche Spruchweisheit wie für Rom: Es führen viele Wege dorthin. Egal ob man aus Richtung Oschatz oder Laas kommt: das Auto kann man in Liebschütz abstellen. Ab besten am Ortsausgang, am Feldweg, der neben der Straße nach Clanzschwitz vom Berg wegführt. Und eben diesen Weg weg vom Berg geht es dann hinauf, bis er den Pilgerweg kreuzt. An dieser Stelle, die durch einen Wegweiser nicht zu übersehen ist, kann man sich wieder dem Berg zuwenden.

Neben der Mühle gibt es dort einen überdachten Rastplatz und Sitzgelegenheiten. Direkt hinter der Funkstation führt der Weg nach Liebschütz hinab. Dann braucht man den Ort nur noch zu durchqueren, um wieder ans Auto zu gelangen. Die Tour dauert rund 45 Minuten. Längere Varianten sind möglich, wenn man vom Liebschützberg den Bogen etwas weiter in Richtung Wellerswalde schlägt oder in Leckwitz losläuft.

Von LVZ