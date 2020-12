Nordsachsen

Weihnachten rückt näher und somit auch der traditionelle Weihnachtsgottesdienst. In diesem Jahr wird er anders aussehen, teilweise sogar ausfallen. Matthias Imbusch, Superintendent des Kirchenkreises Torgau-Delitzsch, erzählt im Interview, wie man trotz Corona ein besinnliches Weihnachtsfest feiern kann.

Herr Imbusch, viele Menschen beschäftigt momentan die Frage „Wie wird der Weihnachtsgottesdienst in diesem Jahr aussehen“?

Vielfältig! Wir bemühen uns ja, diesen Spagat hinzukriegen. Auf der einen Seite wollen wir – besonders an Weihnachten – für die Menschen da sein, die Ängste und Sorgen aufnehmen, die sie beschäftigen und sie im Gottesdienst vor Gott bringen. Auf der anderen Seite wollen und müssen wir in gesamtgesellschaftlicher Solidarität mithelfen, dass die Kontakte minimiert werden. Den Kirchen ist für alle Veranstaltungen ein Rahmen gegeben, den sie weitgehend in eigener Verantwortung ausfüllen können. Wir dürfen also manches machen, aber wir müssen nicht alles machen, was wir dürfen. Es geht nicht darum, den Rechtsrahmen bis zum Äußersten auszureizen.

Was bedeutet das konkret?

Ich denke, es wird viele Menschen geben, die aus Eigenverantwortung lieber zu Hause bleiben. Einige, weil sie Angst vor einer möglichen Infektion haben. Andere, weil sie selber niemanden in Gefahr bringen wollen. Deswegen werden wir sehr viel kleinere Teilnehmerzahlen haben. Das erleichtert es zum einen, macht es allerdings auch anders und ungewohnt. Die Gemeindeleitungen, die ja eigenverantwortlich darüber entscheiden, ob und wie Gottesdienste stattfinden werden, haben sich vielfältige Formate ausgedacht. Es gibt Gemeinden, die die Kirchen am Heiligabend offen halten, aber keinen Gottesdienst veranstalten. Dann kann man einzeln oder als Familie in die Kirche hineingehen zu einer Andacht. Und vielleicht ist dort auch jemand, der mit einem betet. Es gibt auch viele digitale Angebote, wie Gottesdienste als Podcast oder im Stream. Einige Gemeinden feiern die Christvesper traditionell in der Kirche – natürlich mit Abstand, Maske, vorheriger Anmeldung und ohne Gesang, auch ohne Krippenspiel. Dann gibt es welche, die feiern mehrere kürzere Gottesdienste hintereinander, wie zum Beispiel Delitzsch. Und manche bleiben zu einer kurzen Andacht draußen auf dem Kirchhof. Insgesamt sind das schwierige Planungen in den letzten Wochen gewesen und werden es wohl bis unmittelbar vor dem Fest bleiben. Viele hat das regelrecht zermürbt, weil sie den Druck von der einen Seite wie von der anderen Seite spürten.

Druck und Gegendruck

Wie meinen Sie das?

Es gibt den Druck, dass wir in unserer Kirche, in unserem Ort doch zum Heiligen Abend Gottesdienste feiern müssen. Es gibt den Gegendruck, dass es aber doch dem christlichen Anliegen auch entsprechen würde, wenn wir keine Gottesdienste feiern, um eben die Kontakte zu minimieren und so die Nächsten zu schützen. Beide Positionen finden sich in den Kirchengemeinden. Und die ehrenamtlichen Gemeindeleitungen müssen damit umgehen. Das ist nicht leicht. Aber ich bin dankbar dafür und auch ein bisschen stolz, dass sich die Gemeindekirchenräte ihrer Verantwortung stellen. Sie kommen zu unterschiedlichen Positionen, das ist auch in Ordnung. Nirgends nehme ich wahr, dass leichtfertig entschieden wird. Überall wird um das richtige Konzept gerungen.

Wie denken Sie persönlich über Gottesdienste am Heiligabend?

Das ist eine ganz schwierige Frage. Der Gottesdienst ist für mich eine heilsame Unterbrechung des Alltags und darum lebensnotwendig. Aber ich neige unter den jetzigen Umständen eher dazu, der Vorsicht den Vorzug zu geben und begrüße es auch, wenn Kirchengemeinden am Heiligen Abend die Kirchen für ein, zwei Stunden nur offen halten. „Nur“ in Anführungsstrichen, auch das bedarf ja großer Umsicht und Verantwortung.

Kirchen haben Hygienekonzepte angepasst

Wie wird entschieden, wie viele Personen am Gottesdienst teilnehmen können?

In allen Gemeinden sind strenge Hygienekonzepte erarbeitet worden, die werden auch umgesetzt. Die Kirchen sind natürlich unterschiedlich groß. Die Gemeinden haben sie vermessen, und geschaut, dass man diese 1,50 bis 2,00 Meter Sicherheitsabstand halten kann. Daraus ergibt sich die Personenanzahl, die sich in der Kirche für eine kurze Zeit aufhalten darf. Die Anmeldung läuft bereits – teilweise telefonisch oder per mail, teilweise werden Karten ausgegeben.

Wenn man zu spät dran ist, bekommt man also keinen Platz mehr?

Ja, das könnte schwierige Situationen geben. Das hatten wir noch nie, dass wir sagen mussten „wir können euch nicht mehr hereinlassen.“ Das geht auch theologisch eigentlich nicht. Aber in diesem Fall geht es eben nicht anders, dann wird auch gesagt werden „Kommt nachher nochmal“ oder es geht eben nicht. Aber ich rechne eigentlich nicht damit, weil es viel geringere Teilnehmerzahlen geben wird. Es kann ja durchaus ein Zeichen unseres Glaubens sein, wenn wir am Heiligen Abend zu Hause bleiben, um die Kontakte zu minimieren und so die Nächsten zu schützen.

Wie meistert die Kirche die technischen Herausforderungen der digitalen Angebote?

Wir hatten ja das Frühjahr, da fing es an. Und wir lernen – wie ja alle anderen auch – ständig dazu. Klar, am Anfang gab es technische und dramaturgische Probleme, und solche Gottesdienste muss man eben anders machen. Mittlerweile klappt es echt gut. Solche Formate verändern schon einiges. Online-Gottesdienste nicht mehr wegzudenken.

Empfinden Sie das als Vor- oder Nachteil?

Ein Wesen unseres Glaubens ist ja die Gemeinschaft, und die geht nur physisch. Es ist ein Verlust, wenn man sie nicht so leben kann, wie es angemessen wäre. So lange das nicht geht, sind digitale Angebote eine Ergänzung. Insbesondere auch für Ältere, Kranke oder Menschen, die nicht so einfach das Haus verlassen können. Aber auch von Jüngeren höre ich, dass sie solche Angebote verstärkt wahrnehmen, z.B. gemeinsam am Frühstückstisch, wo man sich die richtige Zeit ja selber raussucht. Digitale Angebote ergänzen also die Angebote, die wir sonst haben.

Wie war die Resonanz der Kirchenmitglieder auf die digitalen Angebote, wie zum Beispiel die Podcast-Gottesdienste?

Ganz überwiegend positiv. Es ist erstaunlich, wie viele Menschen, auch ältere Generationen, sich damit anfreunden.

Online-Angebote sollen bestehen bleiben

Sollen die Online-Angebote auch nach der Pandemie bestehen bleiben?

Die bleiben auf jeden Fall. Auch im Sommer sind die Online-Angebote geblieben. Die Reaktionen darauf sind überwiegend positiv. Aber wir müssen nicht nur auf die digitalen Angebote schauen. Es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die pflegen sehr intensiv auf analoge Weise die Kontakte zu Gemeindegliedern. Etwa indem sie ganz klassisch Karten schreiben. Oder ganz viel telefonieren. Das ist mindestens genauso wichtig wie die Online-Angebote. Wir müssen in solch schwierigen Zeiten auf den Zusammenhalt aufpassen, uns immer wieder klar machen, dass wir zusammengehören, dass Menschen aneinander Anteil nehmen und sich Anteil geben. Das passiert eben klassisch analog. Übrigens nehme ich wahr, dass mehr Menschen als sonst den Kontakt, auch das seelsorgerliche Gespräch bei Pfarrerinnen und Pfarrern und anderen Mitarbeitenden suchen.

Menschen, die allein sind, im Blick behalten

Zur Person Mathias Imbusch ist Superintendent im Kirchenkreis Torgau-Delitzsch. Seit 2013 ist er in diesem Amt und übernimmt wichtige administrative, sowie repräsentative Aufgaben. Davor war er Pfarrer in Zeitz. Aufgewachsen ist er in Süd-Brandenburg. In diesem Jahr feierte er seinen 60. Geburtstag.

Viele Menschen bleiben aber in diesem Jahr eben doch lieber zu Hause, statt einen Gottesdienst zu besuchen. Wie kann man eine besinnliche Stimmung im eigenen Wohnzimmer schaffen?

Man kann die Weihnachtsgeschichte lesen oder sich etwas unter den vielen digitalen Angeboten aussuchen. Man kann auch alleine Weihnachtslieder aus dem Gesangbuch singen. Ich bin auch der Meinung, dass diejenigen, die zusammengehören, das auch zusammen machen sollten. Dabei sollen Menschen, die alleine sind, im Blick behalten werden, man kann auch am Heiligen Abend telefonieren. Und vielleicht entdecken wir in diesem Jahr so Aspekte am Christfest, die uns sonst eher nicht auffallen.

Viele kritisieren, dass die Kirche geöffnet bleiben darf, während andere Einrichtungen komplett schließen müssen. Was sagen Sie dazu?

Ich kann das verstehen. Gerade im Kulturbereich sind die Einschnitte ja wirklich groß. Es ist schwer nachzuvollziehen, dass Museen und Konzerthäuser mit guten Hygienekonzepten im Lockdown light schließen mussten. Aber ich glaube, man sollte sich davor hüten, die Grundrechte gegeneinander auszuspielen. Ich kann auch die Verantwortlichen, die sowas entscheiden müssen, verstehen. Man muss ja irgendwie Kontakte minimieren. Und es wird immer Wirtschaftszweige geben, die mehr betroffen sind und andere weniger. Andererseits ist Religionsfreiheit so ein hohes Gut, das darf man auch nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Da bin ich schon dankbar, dass wir war mit verschärften Hygienebestimmungen, aber eigenverantwortlich viel machen können, um für die Menschen da zu sein. Und alle achten auch sehr darauf.

Wie findet man heraus, wie der Gottesdienst in der jeweiligen Gemeinde stattfindet?

Fast alle Gemeinden haben eine eigene Website, auf der man alle Informationen findet. Im Zweifelsfall kann man auch anrufen und nachfragen.

Krippenspiel in Bad Düben: Das große Krippenspiel in Bad Düben wird dieses Jahr aufgezeichnet und ist online vom 24.12. bis 02.02. abrufbar.

Von Yvonne Schmidt