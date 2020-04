Delitzsch/Eilenburg/Bad Düben

Manfred Moßmann in Hohenprießnitz hat jetzt Post von seinem 12-jährigen Enkel bekommen und sich sehr darüber gefreut. „Zusammenhalt, Vorsicht und Zuversicht stellen Bausteine zur Überwindung dieser schwierigen Corona-Zeit dar“, schreibt der Hohenprießnitzer.

Gestalten Sie eine bunte Osterseite mit!

Zusammenhalt und Zuversicht wollen wir als Ihre LVZ in Nordsachsen verbreiten. Machen Sie mit! Ostern allein zu Hause – viele müssen zum Fest diesmal auf ihre Lieben verzichten. Schicken Sie uns Ihre Grüße, Selfies, Zeichnungen, Fotos von bunt geschmückten Ostersträußen, Eierverstecken oder Kuchen. Wir stellen eine bunte Oster-Seite zusammen. Oma, Opa, Onkel, Tante, Lieblingslehrerin und Sporttrainer fehlen? Schicken Sie doch einen Ostergruß an Menschen in der Region Delitzsch, Eilenburg, Bad Düben über die LVZ: Schau mal Oma, Marie hat einen Kuchen gebacken ... Kinder können ein Bild für jemanden malen und die Eltern fotografieren es ab.

Wir freuen uns auf viele Fotos und Geschichten

Schicken Sie Ihr Foto bis 9. April per E-Mail an nordsachsen@lvz.de. Schreiben Sie bitte Ihren Namen und Wohnort mit auf und wer oder was zu sehen ist beziehungsweise wer das Bild gemalt hat (mit Alter). Wir freuen uns auch über eine kleine Geschichte zu Ihrem Foto. Wenn Sie damit jemandem einen Ostergruß über die LVZ senden wollen, schreiben Sie bitte, an wen der Gruß geht. (Wer sein Bild nur in der gedruckten LVZ veröffentlicht haben möchte, notiert das. Ansonsten gehen alle Grüße auch online raus.)



