Nordsachsen kehrt Schritt für Schritt zurück zur Schul-Normalität

Nordsachsen

Die niedrigen Zahlen der Corona-Neuinfektionen in Nordsachsen machen es möglich: Ab Mittwoch können die Schulen im Landkreis wieder in den Normalbetrieb wechseln – also mit Präsenzunterricht für alle Schülerinnen und Schüler und ohne Teilung der Klassen. Wir haben darüber mit Schulleitern, aber auch mit Eltern gesprochen.

„Nicht nur die Kinder, auch wir sind aufgeregt“

Andreas Hess ist Schulleiter der Erasmus-Schmidt-Oberschule in Delitzsch . Und er bremste bereits am Montag ein wenig die Vorfreude auf den Mittwoch. Denn in der Schule finden in dieser Woche die Abschlussprüfungen der Real- und Hauptschule statt. „Wir brauchen wesentlich mehr Räume und auch Personal. An den Prüfungstagen kann darum kein regulärer Unterricht stattfinden“, sagte der 43-Jährige. Also beginnt der Regelbetrieb in dieser Einrichtung erst am Montag. Und darauf bereite sich das Schul-Team in dieser Prüfungswoche vor. „Wir freuen uns auf den kommenden Montag und darauf, wieder alle Kinder hier zu haben. Nicht nur die Kinder, auch wir sind aufgeregt. Auch wenn getestet werden muss und Unterricht mit Maske stattfindet.“

Lockerungen lange herbeigesehnt

Auch am Eilenburger Martin-Rinckart-Gymnasium wurden die Lockerungen lange herbeigesehnt. „Ich hätte mir das schon früher gewünscht, jetzt sind wir alle unglaublich froh“, macht Schulleiter Dieter Mannel aus seinen Gefühlen keinen Hehl. Ab Mittwoch kann er wieder alle Schülerinnen und Schüler von Klasse fünf bis elf in voller Stärke im Unterricht begrüßen. Einen großen Vorteil des Präsenzunterrichts sieht Mannel darin, dass es viel weniger Reibungsverluste gebe. „Wenn ein Lehrer im Wechselunterricht immer nur eine halbe Klasse vor sich hat, muss Arbeit oft zweimal gemacht werden. Ab jetzt können dagegen Fragen oder Probleme, die auftauchen, auf einmal geklärt werden.“

Abschlussjahrgänge haben Vorrang

Dass sich das Schulhaus langsam wieder füllt, freut Kerstin Wasiak. Die Leiterin der Oberschule Robert Härtwig in Oschatz bittet Schüler und Eltern aber um Verständnis, dass noch bis einschließlich 9. Juni die Abschlussjahrgänge Vorrang haben. „Wie der Präsenzunterricht auch finden die schriftlichen Prüfungen unter besonderen räumlichen und personellen Bedingungen statt. Aufgrund der Tatsache, dass wir vier zehnte Klassen und eine Hauptschulklasse haben, bedarf es der doppelten Anzahl an Räumen. Die Schüler tragen keine Masken, weil die notwendigen Pausen zum Ablegen in der Prüfung nicht gewährleistet sind. Also brauchen wir mehr Platz“, nennt sie einen Kompromiss. Das Test- und Maskenprozedere bleibe für alle Schüler aufrecht erhalten. „Hier regt sich nach wie vor Widerstand in der Elternschaft, die Versuche zu kommunizieren, dass all dies der Sicherheit dient und ein Entgegenkommen der Verantwortlichen ist statt einer Gängelei, fruchtete nicht überall“, konstatiert sie. Für die Prüflinge gebe es die Möglichkeit, in einem separaten Raum getestet zu werden, „damit nicht jeder gleich mitbekommt, wenn es ein positives Ergebnis gibt“, so Wasiak.

Regelmäßige Corona-Tests bleiben

Schritt für Schritt zur Normalität geht es ebenfalls an der Friedrich-Tschanter-Oberschule in Eilenburg. Da bis zum 9. Juni die Prüfungen für die Abschlussklassen anstehen, können zwar noch nicht alle Jahrgänge wieder in die Schule. Doch auch hier kehren die Klassen in den Regelbetrieb zurück. Regelmäßige Corona-Tests und das Tragen einer Maske im Unterricht bleiben weiter bestehen. Nach den kräftezehrenden vergangenen Monaten mit kompletter Schulschließung und Wechselunterricht zeigt sich Schulleiterin Claudia Rudnick erleichtert: „Für die Schülerinnen und Schüler ist das super. Und für die Lehrerinnen und Lehrer ist es auch deutlich einfacher in voller Klassenstärke zu unterrichten, da für sie nun der zusätzliche Arbeitsaufwand mit der Lernplattform LernSax wegfällt.“

Erst einmal weiter wie geplant

„Wir machen so weiter, wie wir es geplant hatten, weiterhin mit dem Teilunterricht, weil ja noch Prüfungen sind“, sagt Axel Boldt, Schulleiter der Goetheschule in Mügeln. Zwar können die Fünft- und Sechstklässler bereits in dieser Woche wieder in den Unterricht, bei den älteren Jahrgängen haben Abschlussklassen zunächst noch den Vorrang. So richtig in den Normalbetrieb geht es für die Oberschule dann erst in der kommenden Woche. Grund sind die schriftlichen Prüfungen, die derzeit noch laufen. Während dieser Prüfungsphase laufe der Unterricht noch eingeschränkt, schlicht weil die Schüler dafür in Gruppen geteilt werden und es die Räume braucht, beschreibt Boldt: „Das haben wir in anderen Jahren aber auch schon gehabt.“ Hinzu komme, dass derzeit im Schulhaus Bauarbeiten stattfinden, die das Platzangebot derzeit etwas einengen. Daher wurden die Eltern schon vorab informiert, dass der Unterricht erst später regulär starten kann. Die siebten bis neunten Klassen sind indes mit Aufgaben versorgt. „Ab nächster Woche herrscht dann wieder Normalität“, sagt Axel Boldt.

Gefühlslage ambivalent

Die Freude über den Re-Start und die Rückkehr zu einer gewissen Normalität überwiegt. Doch Doreen Model, Leiterin des Evangelischen Schulzentrums Bad Düben, räumt auch ein, dass die Gefühlslage eher etwas ambivalent ist. Viele Monate des Distanzunterrichtes liegen hinter Lehrern und Schülern, das sorge bei einigen durchaus auch für Unsicherheit oder ein Gefühl der Angst. „Wir sind aber gut vorbereitet“, sagt Doreen Model. Die Grundschüler kehren Mittwoch vom eingeschränkten Regelbetrieb zurück in den Regelbetrieb. Fachunterricht wie Englisch, Sport und Werken sind demnach wieder möglich. Komplett wieder auf ist auch das Gebäude der weiterführenden Schule in der Durchwehnaer Straße – unter Beachtung aller Test-, Hygiene- und Abstandsregeln.

„Ich freue mich, dass ich meine Freundinnen wiedersehe“

Die Tochter von Nicki Scheufler (49), Hanna (11), geht in die 5. Klasse in der Tschanterschule in Eilenburg. Sie freut sich, dass sie wieder in die Schule gehen kann. „Homeschooling ist in Ordnung, aber im Klassenzimmer bekommt man mehr mit, ist es ein anderes Lernen als zu Hause. Ich freue mich, dass ich meine Freundinnen wiedersehe“, sagt die Elfjährige. Für den Vater habe das Homeschooling viel Organisation bedeutet, mit erfreulichen Erkenntnissen. „Ich kann mich auf meine Tochter verlassen, konnte und musste sie auch allein lassen. Sie hat mich in der ganzen Zeit nie enttäuscht und ich denke, auch ein Stück Selbstständigkeit dazugewonnen. Wir leben in Rödgen. Ohne die große Unterstützung meiner Mutter, die in Rackwitz wohnt, hätten wir die Zeit nicht so gut überstanden“, sagt der Schichtarbeiter, der bei Norsk Hydro in Rackwitz beschäftigt ist.

Ein zweischneidiges Schwert

Für Ulrike Tannhäuser aus dem Liebschützberger Ortsteil Borna ist die Rückkehr in den Präsenzunterricht ein zweischneidiges Schwert. Als Mutter eines Siebtklässlers freut sie sich natürlich, dass die Zeiten der häuslichen Lernzeit sukzessive zu Ende gehen. „Die Motivation meines Sohnes tendierte manche Tage gegen null. Und da bin ich garantiert nicht die einzige, die diese Erfahrung gemacht hat“, sagt sie. Allerdings würde sie sich wünschen, dass die Rückkehr in den Schulalltag in etwas geordneteren Bahnen läuft. „Ich verstehe vollkommen, dass die Abschlussklassen Priorität haben. Allerdings ist das in Kombination mit dem Wechselmodell sehr unübersichtlich geworden. Beinahe von Tag zu Tag entscheidet sich neu, ob mein Sohn nun regulären Unterricht hat oder nicht. Das würde ich mir ein wenig strukturierter wünschen, vor allem im Sinne der Kinder.“

