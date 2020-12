Nordsachsen überschreitet Inzidenzwert den fünften Tag in Folge

Nordsachsen

Nordsachsen hat fünf Tage in Folge den Inzidenzwert von mehr als 200 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in sieben Tagen überschritten. Die seit 1. Dezember 2020 gültige Corona-Schutz-Verordnung des Freistaates Sachsen sieht für diesen Fall neben der öffentlichen Bekanntgabe auch verschärfende Maßnahmen vor, die von den Landkreisen und kreisfreien Städten per Allgemeinverfügung zu erlassen sind. Im Landkreis Nordsachsen trat diese Allgemeinverfügung schon am 1. Dezember in Kraft, da der Grenzwert 200 bereits am 24. November überschritten wurde, der Schwellenwert 50 am 21. Oktober.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach

Gemäß neuer Rechtsverordnung muss nach der fünftägigen Inzidenzwert-200-Überschreitung nun aber auch die oberste Schulaufsichtsbehörde ( Kultusministerium mit Landesamt für Schulen und Bildung) in Abstimmung mit der obersten Landesgesundheitsbehörde (Sozialministerium) für die Kitas und Schulen geeignete Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie ergreifen.

Schulen im Wechselunterricht

Das Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz (ab 7.12.) und die Erasmus-Schmidt-Oberschule Delitzsch (ab 8.12.) müssen in den Wechselunterricht. Die Oberaschule Mügeln (seit 4. 12.) befindet sich im Wechselunterricht. Das verfügte das Sächsische Sozialministerium am Freitag. Die Regelung gilt bis zum Beginn der vorgezogenen Weihnachtsferien am 18. Dezember. Dazu erging eine entsprechende Allgemeinverfügung. Wechselunterricht bedeutet, dass die Klassen geteilt werden. In einer Woche wird die eine Hälfte der Klasse an der Schule unterrichtet, in der anderen Woche die andere Hälfte. Wer gerade nicht Präsenzunterricht erhält, bekommt seine Aufgaben im Homeschooling.

1127 Infizierte in Nordsachsen

Im Landkreis Nordsachsen sind derzeit (Stand Sonntag) 1127 Einwohner vom Gesundheitsamt als Corona-positiv registriert. Insgesamt – also einschließlich der inzwischen nicht mehr Corona-positiven Betroffenen – wurden seit März bis gestern 2760 Personen im Landkreis gezählt, bei denen das Virus nachgewiesen wurde. Das waren 33 mehr als am Freitag. In Nordsachsen wurden bisher 21 Todesfälle in Zusammenhang mit Corona registriert. In einer vom Gesundheitsamt angeordneten häuslichen Quarantäne befanden sich am Sonntag 1752 Einwohner. Der Landkreis Nordsachsen zählt etwa 197 000 Einwohner.

Von lvz