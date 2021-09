Delitzsch/Eilenburg/Bad Düben

Delitzsch, Eilenburg und Bad Düben gehören zum Landkreis Nordsachsen und damit zum Wahlkreis 151. Zwölf Kandidatinnen und Kandidaten (Erststimme) stellten sich zur Wahl und 22 Parteien (Zweitstimme). Im Landkreis Nordsachsen konnten circa 165 500 Wahlberechtigten ihre Stimmen im Wahllokal abgeben. Über 20 Prozent der wahlberechtigten Nordsachsen haben sich in diesem Jahr für die Briefwahl entschieden.

10 Uhr: 11 Prozent Wahlbeteiligung in Nordsachsen

Gegen 10 Uhr gab es die ersten Zahlen und Informationen aus dem Kreiswahlbüro Nordsachsen. „Die Wahlen sind überall ohne Probleme angelaufen, das haben 30 Städte und Gemeinden des Landkreises gemeldet“, sagte Kreiswahlleiter Steffen Fleischer. Bei der Urnenwahl lag die Beteiligung bei ungefähr elf Prozent. Am Ende des Tages werden jedoch noch die Briefwähler dazugezählt. Und das sind auch in Nordsachsen mehr als sonst. „Über 20 Prozent der Wahlberechtigten haben in diesem Jahr die Briefwahlunterlagen angefordert“, so Fleischer. 2017 waren es noch 13 Prozent und 2019 zur Landtagswahl 11,5 Prozent. Dementsprechend sei die Wahlbeteiligung etwas niedriger. Als Berechnungsgrundlage dienen die Wahlberechtigten in sieben ausgesuchten Wahllokalen (Delitzsch Bürgerhaus, Bad Düben Turnhalle Kirchstraße, Doberschütz, Eilenburg 9, Mockrehna, Taucha Grundschule am Park und Oschatz 5).

Wohlfühlatmosphäre in Eilenburg-Zschettgau

Im Bürgerbegegnungszentrum im Eilenburger Ortsteil Zschettgau sorgt der Ortschaftsrat um Ortsvorsteherin Roswitha Feustel seit vielen Jahren dafür, dass die rund 600 Wahlberechtigten der Eilenburger Ortsteile in Wohnortnähe ihr Kreuzchen machen können und nicht in die Stadt fahren müssen. Sieben Helfer machen einen reibungslosen Ablauf möglich, inklusive Wohlfühlatmosphäre. Kaffee und Kuchen standen bereit, mittags gab es Kartoffelsalat.

Orstvorsteherin Roswitha Feustel (links) sowie Viona Alber und Peter Wenzel sorgen im Eilenburger Ortsteil Zschettgau für einen reibungslosen Ablauf der Wahl. Quelle: Kathrin Kabelitz

Neues Dorfgemeinschaftshaus ist Wahllokal

Im 400-Seelen-Dorf Gotha bei Eilenburg dürften an diesem Sonntag besonders viele Menschen wählen gehen, allein schon wegen des Wahllokals. Denn das befindet sich im neuen Dorfgemeinschaftshaus, das erst vor wenigen Tagen fertig geworden ist und nunmehr erstmals von den Einwohnern in Augenschein genommen werden kann.

Blick auf das neue Dorfgemeinschaftshaus in Gotha. Quelle: Nico Fliegner

Bis 9 Uhr haben schon 38 Frauen und Männer ihre Kreuzchen gemacht. Künftig soll das neue Haus regelmäßig für Zusammenkünfte den Senioren, Vereinen und dem Ortschaftsrat zur Verfügung stehen, die bislang als einziges Dorf in der Gemeinde Jesewitz keine solche Treffmöglichkeit hatten. Im Außenbereich wird außerdem noch ein Dorfbackofen aufgebaut.

„Zur Wahl wird gegangen“

Recht ruhig aber mit regelmäßigem Begängnis lief die erste Stunde des Wahlsonntags unter anderem im Wahllokal im Beruflichen Schulzentrum (BSZ) in Delitzsch. Nur ganz kurz gleich zu Beginn um 8 Uhr habe es eine kleine Schlange gegeben, so Museumsleiter Jürgen Geisler, der in dem Wahllokal bis Mittag seinen Dienst tat. „Zur Wahl wird gegangen, das ist selbstverständlich“, so der 86-jährige Delitzscher Siegmund Hofmann. Briefwahl sei ihm zu unpersönlich, sagte der Senior und gab seine Stimme im BSZ ab.

12 Uhr: 24,8 Prozent Wahlbeteiligung in Nordsachsen

Um 12 Uhr gab es die zweite Zahl zur Beteiligung. Da waren 24,8 der Nordsachsen an die Urnen getreten und hatten gewählt. 2017 waren es zu diesem Zeitpunkt 28,5 Prozent. „Mit Blick auf die Briefwähler sind knapp 25 Prozent ein sehr guter Wert. Damit liegen wir im Trend von vor vier Jahren. Das Interesse an der Bundestagswahl ist da“, so Kreiswahlleiter Steffen Fleischer.

Kunst und Ankreuzen in Eilenburg

Im Eilenburger Rinckart-Gymnasium glich der Urnengang einem Museumsbesuch. Kreative Kunstprojekte der Schüler zierten Wände. Viele Wähler nutzten die Gelegenheit vor allem nach der Stimmabgabe und schauten sich die kleine Ausstellung an. Bis zum frühen Mittag kamen in den Wahlbezirken 1 und 2 bereits gut 300 Wähler. „Alles ist entspannt. Die Wähler sind sehr freundlich. Es gab bisher keine besonderen Vorkommnisse“, bestätigen die Wahlvorstände Daniel Zschau und Michael Mönicke. Teilweise bildeten sich kleine Warteschlangen vor beiden Zimmern.

Im Martin-Rinckart-Gymnasium in Eilenburg konnten die Wähler nebenbei noch etwas Kunst genießen. Quelle: Anke Herold

Gisela Thiele seit 1989 in Rackwitz dabei

Gegen 13 Uhr hat Gisela Thiele 320 Wählerinnen und Wähler im Rackwitzer Wahllokal in der Schule gezählt, das entspricht etwa einem Drittel der Wahlberechtigten und sei ein guter Wert. „Es war so, wie eigentlich immer. Nach manchen kann man die Uhr stellen, die kommen immer zur gleichen Zeit“, so die Helferin. Gisela Thiele ist seit 1989, seit der letzten Wahl in der DDR, bei Wahlen dabei. „1989 war es noch verpönt, in die Wahlkabine zu gehen. Da wurde der Stimmzettel öffentlich angekreuzt, obwohl es eine Kabine gab“, erinnert sich die 74-Jährige.

Gisela Thiele. Quelle: Heike Liesaus

14 Uhr: 34,6 Prozent Wahlbeteiligung in Nordsachsen

Um 14 Uhr lag die Wahlbeteiligung in Nordsachsen bei 34,6 Prozent. Vor vier Jahren waren da schon 40 Prozent der Stimmen abgegeben, da war die Briefwahlbeteiligung jedoch geringer. „Die knapp 35 Prozent sind in Ordnung. Wenn alle Briefwähler ihre Stimmen auch abgeben, liegen wir sogar über der Beteiligung von 2017“, sagte Carolin Lieder, stellvertretende Kreiswahlleiterin.

16 Uhr: 43,4 Prozent Wahlbeteiligung in Nordsachsen

Die vorerst letzten Zahlen zur Wahlbeteiligung gab es kurz nach 16 Uhr für Nordsachsen. Zu diesem Zeitpunkt hatten 43,4 Prozent der Nordsachsen im Wahllokal gewählt. 2017 war es 50,7 Prozent.

Von Frank Pfütze