Nordsachsens Bauern stellen konkrete Forderungen

Delitzsch

Hausaufgaben haben die nordsächsischen Bauern dem CDU-Bundestagsabgeordneten Marian Wendt mitgegeben. Die Mitglieder des Regionalbauernverbands haben ein Positionspapier erarbeitet, das sie kürzlich dem Politiker in die Hand drückten.

Landwirte geben Hausaufgaben

„Es rumort in der Landwirtschaft“, sagt Tilo Bischoff, der Vorsitzende des Regionalbauernverbands Hermann Schulze-Delitzsch. Landwirte sind keine Jammerer. Sie sind zupackende Typen. Und doch müssen manche Dinge einfach mal auf den Tisch. Wirtschaftliche Probleme, Bürokratie, geringe Wertschätzung und vieles mehr beschäftigen sie. Die Dürrefolgen der letzten beiden Jahre sind noch nicht ausgestanden, da wird schon wieder ein trockener Sommer prognostiziert. Gleichzeitig lähmen komplizierte Förderverfahren die Arbeit. So entstand nun das Positionspapier. Unter anderem geht es darum:

Bessere Maßnahmen gegen Schweinepest

Afrikanische Schweinepest: So fordern die Bauern zur Schweinepest vor allem Klarheit zur Regulierung der Schäden, sollte die Krankheit ausbrechen und hoheitliche Maßnahmen angeordnet werden. Es seien sinn- und wirkungsvolle Präventivmaßnahmen zur Seuchenabwehr zu treffen. Man brauche sich nicht einbilden, dass ein Schutzzaun gegen die Schweinepest diese abhält.

Klimaschutz geht alle an

Klima-, Natur- und Artenschutz: Die Bauern betonen, dass die Landwirtschaft durch ihren biologischen Wirtschaftskreislauf schon heute einen enormen Beitrag leistet. Denn die Landwirtschaft beteilige sich aktiv am Natur- und Artenschutz als „Grundvoraussetzung für einen funktionierenden Klimaschutz“, heißt es in dem Papier. Maßnahmen wie Blühflächen, Bienenweiden, Streuobstflächen und vieles mehr würden davon zeugen. „Die Landwirtschaft als wichtiger Teil bei der Lösung ist gewillt, ihren Beitrag zum Klimaschutz noch zu erhöhen“, schreiben die Bauern. Dies gehe aber nur auf Basis einer politischen Verlässlichkeit. So sollte nach Ansicht der hiesigen Landwirte nicht in Förderperioden gedacht werden. „Landwirte denken in Generationen“, stellen die Nordsachsen klar. Die Klimaschutzleistung der Landwirtschaft müsse laut dem Papier anerkannt und entsprechend vergütet werden.

Wertschätzung gewünscht

Regionalität: Auch aus Sicht der Bauern braucht es hochwertige Lebensmittel aus der Region. Wenn diese Regionalität auch wirtschaftlich sein soll, so das Positionspapier, müssten diese regionalen Lebensmittel von den Verbrauchern entsprechend wertgeschätzt werden. Zwar wachse das Bewusstsein der Verbraucher dafür, sei aber noch nicht hinreichend geschärft.

Von Christine Jacob