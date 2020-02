Nordsachsens Bürger diskutieren: Wie wollen wir 2040 leben?

Eilenburg

Woran denken Sie, wenn Sie an das Jahr 2040 denken? Vielleicht an Cyborg-Zivilisationen und Flugtaxis? Wir alle kennen atemberaubende Zukunftsvisionen aus Büchern und dem Kino. Doch wie könnte das Leben konkret im Jahr 2040 in der Region Mitteldeutschland aussehen? Darüber haben am Freitagabend rund 40 Bürger aus Nordsachsen im Bürgerhaus in Eilenburg diskutiert. Der Leitgedanke: Wie gestalten wir den Strukturwandel, der durch den Kohleausstieg 2038 auf die Region zukommen wird?

Innovationsregion Mitteldeutschland : Zusammenschluss aus zwei Städten und sieben Landkreisen

Zur Zukunftswerkstatt geladen hatte die „ Innovationsregion Mitteldeutschland“, ein Zusammenschluss der Städte Halle und Leipzig sowie von sieben Landkreisen aus Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Darunter die Landkreise Nordsachsen, Leipzig, Altenburger Land, Burgenlandkreis, Anhalt-Bitterfeld, Mansfeld-Südharz und der Saalekreis. Diskutiert wurde über die fünf Themenschwerpunkte: Wertschöpfung und Innovation, Ressourcen, Energie, Mobilität und Logistik, Tourismus und Kultur.

„Die Welt wird sich ändern“

Begrüßt wurden die Teilnehmer von Eckhard Rexroth, Dezernent für Bau und Umwelt des Landratsamtes Nordsachsen. Er wünschte den Teilnehmern gute Ideen und Durchhaltevermögen. „Wir sind als Landkreis an dem Projekt beteiligt, weil wir den Strukturwandel täglich erleben“, so Rexroth am Rande der Veranstaltung. „Wir brauchen neue Arbeitsplätze und innovative Unternehmen in der Region. Wir wissen nicht, ob sich der Wirtschaftsaufschwung der letzten zehn Jahre fortsetzt. Wir wollen nicht, dass sich ein Abschwung und der Strukturwandel überlagern.“ Es sei daher zu begrüßen, sich auf die Zukunft vorzubereiten. „Die Welt wird sich ändern. Es darf nicht passieren, dass wir Leute zurücklassen.“

Zweieinhalb Stunden Ideenaustausch

Anschließend diskutierten die Teilnehmer rund zweieinhalb Stunden ihre Ideen unter der Fragestellung: Was sind wichtige Themen und wie kann man sie umsetzen? Was brauchen wir von anderen – zum Beispiel Politikern – für die Umsetzung? Das Negativszenario: Was muss passieren, damit eine Umsetzung scheitert? Und zu guter Letzt: Was können wir selbst tun?

Wohlergehen und Glück: Ein Indikator für Erfolg?

In einer kurzen Abschlusspräsentation wurden die Ergebnisse des Ideenaustauschs präsentiert. Darunter Thesen für eine moderne Schulbildung, Zugverkehr und Zusammenleben. Die radikalste Idee des Abends: Nicht Wirtschaftswachstum ist 2040 in Mitteldeutschland der Indikator für Erfolg, sondern das Wohlergehen und Glück der Bürger.

Konstruktiver Austausch

Ellen Heußler, Rentnerin aus Eilenburg, gefiel der Austausch mit anderen Bürgern. „Es war sehr interessant, konstruktiv und engagiert.“ Auch viele unerwartete Themen seien diskutiert worden. Johann Kramer, der für das Projekt die Diskussionen moderierte, kann den Eindruck bestätigen. „Die Atmosphäre war sehr entspannt. Es kamen sehr viele Vorschläge, an die ich selber nie gedacht hätte.“ So hätte in Eilenburg im Vergleich mit den anderen Städten und Landkreisen die Frage im Vordergrund gestanden, wie sich ein gutes Zusammenleben unter den Menschen organisieren lasse.

Masterplan bis 2021

Insgesamt neun Zukunftswerkstätten fanden zwischen September 2019 und Februar 2020 in den teilnehmenden Städten und Landkreisen der „ Innovationsregion Mitteldeutschland“ statt. Die Werkstatt in Eilenburg war die letzte dieser Art. Bis zum Sommer sollen die Ergebnisse nun ausgewertet und bis Ende 2021 den Landräten und Oberbürgermeistern in einem sogenannten Masterplan übergeben werden, in den auch aktuell laufende Studien einfließen werden. Zusätzlich sollen sie in einer interaktiven Roadshow an die Entstehungsorte zurückkehren. Gefördert wird das Projekt durch die Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen sowie durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.

Von Bastian Schröder