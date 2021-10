Torgau

Der Landrat des Landkreises Nordsachsen, Kai Emanuel (parteilos), ist positiv auf Corona getestet worden. Es gehe ihm gut, der Verlauf sei bisher unauffällig. Wie das Landratsamt Nordsachsen auf Anfrage bestätigte, hat Emanuel „nur ganz leichte Erkältungssymptome und befindet sich – wie jeder andere auch in so einem Fall – momentan in Quarantäne“, so der Behördensprecher.

Emanuel lässt Frage nach Impfstatus offen

Emanuel war am Freitagabend als geladener Gast bei einer Sportveranstaltung in Bad Düben vermisst worden – da befand er sich schon in Quarantäne, die Erkrankung war da aber noch nicht öffentlich bekannt. Auf die Frage, ob er eine Corona-Schutzimpfung erhalten habe, sagte der 53-Jährige: „Dazu möchte ich mich nicht äußern.“

Wann Emanuel positiv getestet wurde, teilte die Behörde nicht mit. Am Montag werde sich der Kreischef aber einem neuerlichen PCR-Test unterziehen und „geht davon aus, die Kreistagssitzung am Mittwoch dann wieder planmäßig leiten zu können“, teilte der Sprecher mit.

Demnach müsste sich Emanuel schon zwei Wochen in Quarantäne befinden. Voraussetzung für Emanuels Rückkehr in die Kreisbehörde wäre ansonsten ein negatives Ergebnis beim nächsten PCR-Test. Das sächsische Sozialministerium hat eine Quarantäne-Pflicht nach positivem Testergebnis von 14 Tagen geregelt.

Von thl