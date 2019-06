Bad Düben

Der Text sitzt. Angelika Lippold und Werner Wartenburger müssen bei diesem Satz schon etwas schmunzeln, denn sagen müssen sie nichts, wenn am Pfingstmontag in der guten Stube in der Obermühle Wilhelm Busch’s „Max und Moritz“ gezeigt wird. So wie rund 20-mal in den letzten Jahren. Die Bubengeschichte lebt von den Versen, die Günter Lippold vorträgt, oder besser, „er lebt sie“, wie seine Mitstreiter sagen. Er war es auch, der einst die Initialzündung gab, als er beim Gang durch die Mühle spontan anfing zu rezitieren: „Rickeracke! Rickeracke! Geht die Mühle mit Geknacke.“ Bis zu zehn Laienschauspieler setzen die Busch’schen-Reime pantomimisch in Szene. Streich für Streich. Angefangen haben sie mal mit zwei, drei. Mittlerweile sind es alle sieben Lausbubengeschichten, die sich um Witwe Bolte, Lehrer Lämpel, Onkel Fritz, Schneider Böck, die Maikäfer, die explodierende Pfeife, den zersägten Steg und vieles mehr ranken. Viele der Akteure waren Jahre dabei, so wie Uschi Günzel, viele sind es noch. Werner Wartenburger als Bäcker, Angelika Lippold als Witwe Bolte, Alexander Peschel als Bauer, Tom Halangk und Udo Grabsch als Max und Moritz.

Viel Wert auf Details

Edgar Künzel managt seit Jahren die Technik. Es wird viel Wert selbst auf kleine Details gelegt. Ab und an wechselt die eine oder andere Besetzung. „Die, die einst die kleinen Gänslein spielten, sitzen heute mit ihren Kindern im Publikum“, erzählen die Theatermacher. Fast zwei Jahrzehnte lassen sie mit gelassener Routine auf die beiden Auftritte am Pfingstmontag blicken. Nur einmal wird geprobt. „Das Spannendste ist eigentlich immer, ob wir noch in die Kostüme passen“, lacht Angelika Lippold.

Über 20 Mühlen laden in Nordsachsen ein

Das Theaterstück ist eines der vielen Programmpunkte, die der Verein Museumsdorf Dübener Heide für den Pfingstmontag vorbereitet, wenn auf dem Gelände am Rande des Kurparkes der Deutsche Mühlentag in Nordsachsen startet und zeitgleich in der Region unter der Regie des Vereins Mühlenregion Nordsachsen weitere 20 Mühlen einladen. Allein in Bad Düben sind es an diesem Tag vier. Vor allem für die Betreiber der technischen Baudenkmäler – Vereine, Verwaltungen, Familien, Privatpersonen – „ist das immer ein enormer Kraftakt“, weiß Geschäftsführerin Andrea Heyn. Zwar ist es vorrangiges Ansinnen, Technik, altes Handwerk und technische Denkmäler zu präsentieren, doch längst sind es kleine Volksfeste mit Kultur, Musik und Unterhaltung geworden, die einfach dazugehören und Tausende Interessierte anlocken.

Führungen durch die neuen Schauweerkstätten

So auch in der Kurstadt. Rund 30 Aktive des Museumsdorfvereins stemmen die Vorbereitungen und sind auch am Montag vor Ort. „Wir sind schon immer an den beiden Sonnabenden zuvor im Einsatz“, erzählt Annemarie Wartenburger. Diesmal ist einiges mehr zu tun. Das ehemalige Müller-Wohnhaus ist fertig saniert, nach und nach werden die Schauwerkstätten, die altes Handwerk erlebbar machen, eingerichtet. Einiges ist schon zu sehen, so die Druckerei, die Schumacherwerkstatt, die Stellmacherei, die Korbflechterecke, die Splittmacherei. Werner Wartenburger wird Interessierte führen.

Kuchen, Schmalzbrote und mehr sind im Angebot

Und auch das Drumherum muss stimmen. Kulturell wie lukullisch gleichermaßen, wie die mühlentagserfahrenen Intitiatoren wissen. Beliebt sind die größtenteils selbst gebackenen Kuchen, die Schmalzbrote ebenso wie das rustikale Käsebrot. „Daumendick muss er sein“, weiß Ingrid Halangk, die in diesem Jahr eine neue Idee einbrachte: Gedämpfte Kartoffeln mit Quark. Und auch der gute Mühlentropfen darf nicht fehlen.

Obermühle ist zum zweiten Mal Gastgeberort für Eröffnungsveranstaltung

Zum zweiten Mal ist die Obermühle Gastgeber-Ort der Eröffnung. Das Besondere, das der Verein Mühlenregion Nordsachsen für seine „Eröffnungsmühle“ gern sucht, sind natürlich die erst am 1. Mai eröffneten Schauwerkstätten. In der historischen Wassermühle, der Obermühle Bad Düben, die um 1500 urkundlich ersterwähnt wurde und damit die älteste von drei am Lauf des Schleifbaches ist, ist seit der Gründung des Museumsdorf-Vereins im Jahr 1999 viel Neues entstanden. So konnten das Mühlengebäude und die darin fast vollständig erhaltene Technik saniert und 2002 mit einem Wasserrad wieder in Betrieb genommen werden. Mittlerweile ist dies allerdings kaputt, ein neues ist geplant. Dazu kamen in den Jahren danach schrittweise die Errichtung eines Backofens nach historischem Vorbild, die Feldscheune, der Bau eines Unterstandes für landwirtschaftliche Geräte und eines Funktionalgebäudes, der Mühlenquelle, sowie die Gestaltung eines Mühlengartens. Ziel ist es weiterhin, den Standort rund um die Obermühle zu entwickeln, mit dem Ziel, die vorhandene historische Bausubstanz zu erhalten und neue Nutzungen zu integrieren.

