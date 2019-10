Nordsachsens Pionier der Elektromobilität kritisiert Klimapaket

Nordsachsen

Elk Messerschmidt setzt sich seit der ersten Stunde für Elektromobilität ein. Seit Jahrzehnten leitet der 78-Jährige das Technisch-Ökologische Projektzentrum, entwickelt in Rabutz (Gemeinde Wiedemar) mit Jugendlichen E-Mobile, hat ein Patent auf Formel-E-Fahrzeuge und ärgert sich über die „Leichtgläubigkeit der Politik und die Ignoranz der Autokonzerne“. Vor über einem halben Jahr hat der Physiker und Polytechniker seinen Verbrenner gegen einen Renault Zoe eingetauscht. Wie für viele andere auch, reicht Messerschmidt das am 9. Oktober durch das Bundeskabinett beschlossene sogenannte Klimapaketder Bundesregierung nicht weit genug.

Hauptproblem: Deutsche Bahn

„Zurzeit leben wir auf Kosten der restlichen Welt“, sagt Messerschmidt. Das gehe nicht unendlich so weiter. Die Politik vertraue weiterhin darauf, dass es die Konzerne hinbekommen, ihr Verbrenner-Geschäft umweltfreundlich zu gestalten, anstatt konsequent auf die Elektromobilität zu setzen. Und die großen deutschen Autokonzerne können oder wollen scheinbar nicht, sagt Messerschmidt. „Wir brauchen bezahlbare Elektrofahrzeuge, um auf Arbeit zu kommen“, mahnt der Technikpädagoge. „Es müssen erst Bedingungen geschaffen werden“, dann könnten Steuermaßnahmen, wie im Klimapaket angedacht, angepackt werden.

Elk Messerschmidt unternahm mit seinem E-Auto bereits größere Ausfahrten und testete den Renault Zoe auf Leistung und Reichweite. Hier während des Ladens im Hof des Hotels im tschechischen Franzensbad. Quelle: privat

Um die Klimaziele für das Jahr 2030 einhalten zu können, müssten laut Messerschmidt zuallererst lösbare Themen wie die Deutsche Bahn angegangen werden. Es könne beispielsweise nicht sein, dass Reisende bei einer Fahrt an die Ostsee bis zu dreimal umsteigen müssen – mit Gepäck und Kindern. Neben dem Service müsse zudem für bezahlbare Ticketpreise gesorgt werden. Das Geld sei da, sagt Messerschmidt. Die Bahn müsse sich von ihren Beteiligungen im Ausland lösen, beispielsweise die internationale Logistiktochter Schenker verkaufen und den Erlös in ihr Kerngeschäft in Deutschland investieren. Ein weiteres Problem sieht Messerschmidt bei Fernbussen: In jeder deutschen Stadt verlängere sich deren Fahrtzeit, weil für die Umstiege 20 Minuten in die Innenstädte und 20 Minuten wieder heraus benötigt werden.

Umständliche Prämierung

Beim Umstieg auf sein E-Fahrzeug hat Messerschmidt noch eine andere Erfahrung gemacht. Grundsätzlich steht ihm für den Schritt eine staatliche Prämie zu. Doch um diese zu bekommen, müsse er alle Unterlagen in mehrfacher Ausfertigung an das Bundeswirtschaftsministerium senden. Erhalten habe er bis heute nichts.

Das Patent für die Formel-E hängt in der Werkstatt des Technisch-Ökologischen Projektzentrums in Rabutz. Quelle: Mathias Schönknecht

Von Mathias Schönknecht