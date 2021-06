Nordsachsens Schlagerstar: Ramon Roselly fiebert den kommenden Wochen entgegen

Delitzsch

Ramon Rosellys Aufstieg in der Schlagerwelt beginnt vor mehr als eineinhalb Jahren eher spontan: Der Zschernitzer (Gemeinde Wiedemar) fährt ohne längere Vorbereitung zum Casting für die 17. Staffel der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“. Dabei begeistert er nicht nur Juror Dieter Bohlen, sondern auch Millionen Zuschauer. Anfang Mai 2020 steht dann fest: Ramon Roselly ist der neue „Superstar“. Innerhalb kürzester Zeit landet der heute 27-Jährige weitere Erfolge: Sein Debütalbum „Herzenssache“ schafft es auf Platz zwei der deutschen Charts und sogar auf Platz eins in Österreich. Kurz darauf gewinnt der ehemalige Zirkusartist und Fensterputzer die Goldene Henne in der Kategorie „Aufsteiger des Jahres“. Dieser Tage erscheint sein neues Album „Lieblingsmomente“. Im Interview spricht Ramon Roselly über seine Verbundenheit zu Delitzsch und Leipzig, einen Lieblingsmoment, der sich auch auf dem Album wiederfindet und wer den EM-Pokal holt.

Ramon Roselly will auf Tour und in Leipzig singen

Ramon, die ersten Auftritte vor Publikum sind geschafft, vor Kurzem warst Du im Fernsehgarten. Wie geht es Dir damit?

Mir geht es gut, wie auch schon davor. Die Familie ist gesund, alles super. Auch für Auftritte geht es gerade in die richtige Richtung. Für nächsten Monat sind weitere Live-Auftritte geplant. Zum Beispiel ist das Konzert am 18. Juli auf der Waldbühne Rügen noch nicht abgesagt. Ich gehe auch davon aus, dass es stattfindet. Und ich freue mich natürlich, endlich einmal auf eine große Bühne zu gehen und für viele Leute zu singen.

Im Fernsehgarten waren aber auch schon Zuschauer möglich?

Ja, dort waren 100 Zuschauer dabei. Sonst sind da bis zu 6000.

Jetzt kommt das neue Album. Darauf singst Du deine Lieblingslieder, richtig?

Ja, aber natürlich nur einen Bruchteil davon. Ich habe mehrere Lieblingslieder. Die Lieder auf dem Album höre ich schon immer und singe sie mit, seitdem ich ein kleiner Junge bin. Mit dem einen oder anderen habe ich auch einen schönen Moment erlebt und verbinde eine Geschichte. Mal gucken, wie es ankommt. Ich bin gespannt.

Lesen Sie auch

Kannst Du einen Moment erzählen, mit dem Du ein Lied verbindest?

Wo es eine sehr schöne Geschichte dazu gibt, ist das Duett mit Nelson Müller. Ich war 15 oder 16 Jahre alt und habe das Lied zum ersten Mal bei einem Freund im Auto gehört. Ich weiß nicht mehr, ob es auf einer gebrannten CD war oder auf einem Stick. Auf jeden Fall hieß es „Du bist alles, was ich will“, also das Lied „You to me are everything“ von The Real Thing auf Deutsch. Von da an war es eines meiner Lieblingslieder. Ich wusste aber nicht, wer es singt. Es war auf Youtube oder woanders im Internet nicht zu finden. Ein Jahr später hat mein Cousin geheiratet und eine Schausteller-Band spielte. Ich bin auf die Bühne und habe gefragt: ‚Kann ich auch was singen?’ Ich habe dann „You to me are everything“ auf Deutsch und Englisch gesungen und am Ende hat einer der Bandmitglieder gefragt, wo ich den deutschen Text herhabe. Er fand ihn spitzenmäßig und ich sollte ihm das Lied schicken. Das habe ich über einen Laptop gemacht und es wurde als Interpret Nelson angezeigt. Mehr aber nicht. Zwölf Jahre später sitze ich dann im Studio für das aktuelle Album und sage zum Produzenten, dass dieses eines meiner Lieblingslieder ist und ich es gerne auf dem Album hätte und glaube, dass es der TV-Koch Nelson Müller singt. Er fragte nur, ob Nelson Müller überhaupt singt. Macht er, sogar richtig gut. Dann haben wir angefragt, ob er das Lied freigibt. Und er tat nicht nur das, sondern wollte auch mitsingen. Zwei Wochen später standen wir zusammen im Studio. Das ist eine riesen Ehre für mich.

Wird es zu dem Album eine Tour geben?

Momentan kann da noch nichts großartig geplant werden. Sobald es wieder losgehen kann, bin ich 100-prozentig am Start. Ich bin sofort da.

Dann kommst Du auch nach Leipzig oder sogar Delitzsch?

Ich hoffe, dass ich überall hinkommen kann.

Hast Du dann überhaupt noch die Zeit für etwas anderes und wie oft kannst Du noch in der Region und in Zschernitz sein?

Ich versuche mir immer die Zeit zu nehmen. Ich bin mal einige Tage unterwegs für Fernsehaufnahmen und anderes, aber dazwischen bin ich immer wieder Zuhause in Zschernitz. Letztens habe ich es sogar zum Fußballtraining und zum Testspiel gegen unsere A-Jugend nach Delitzsch geschafft.

Wirst Du für den ESV Delitzsch auch in der Saison aktiv sein?

Es geht ja im August eventuell wieder los und ich will bei dem ein oder anderen Spiel dabei sein.

Guckst Du die EM-Spiele?

Ja, natürlich. Soweit es geht.

Delitzsch kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Delitzsch direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wer holt den Pott?

Deutschland hat gegen Portugal schon gut gespielt, muss man sagen. Die Spieler haben individuellen Klasse, sie müssen es nur auf das Feld bringen und zusammen harmonieren. Wenn sie so weiter machen, haben sie gute Chancen auf den Pokal. Ich glaube immer dran. Deutschland ist eine Turniermannschaft, wie es die Kommentatoren immer so schön sagen.

Von Mathias Schönknecht