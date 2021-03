Nordsächsische Gemeinden erhalten Stelle des Seenkoordinators

Löbnitz

Wozu ist der Seenkoordinator für Löbnitz nötig? Die Frage kam im Gemeinderat auf, als es um die Fortsetzung der Finanzierung der Stelle ging, in die sich mehrere Kommunen teilen. „Er vertritt die Gemeinden in den schwierigen Verhandlungen zwischen den verschiedenen Stellen“, erläuterte Bürgermeister Detlef Hoffmann (CDU). „Das sind relativ langwierige Geschichten. Man muss in vielen Gremien vertreten sein.“ An den Tagebauseen überschneiden sich Interessen und Rechtslagen vielfältig: Naturschutz und Tourismus. Bauabsichten, Erschließung. Es ist Bergrecht zu berücksichtigen, das zumeist noch gilt, müssen überregionale Planungen und die Vermarktung von Grundstücken abgestimmt werden.

Mit den Beschlüssen in den Gemeinderäten ist die Stelle für die Jahre 2021 bis 2025 gesichert. Der Seenkoordinator ist seit circa 15 Jahren für die Entwicklung der Tagebaufolgelandschaften in der Region zuständig. An den Kosten in Höhe von knapp 80 000 Euro jährlich sind neben Löbnitz Schkeuditz, Rackwitz und Wiedemar sowie der Landkreis Nordsachsen beteiligt. Delitzsch hatte sich enttäuscht aus sämtlichen See-Verbindungen gelöst, als der Werbeliner See in der Nachbarschaft endgültig zum Naturschutzgebiet erklärt wurde. Die anteilige Vergütung für den Koordinator war 2018 beendet worden. Dafür ist der Anglerverband Leipzig eingesprungen. Aktuell wird die Stelle von Eckhard Müller besetzt. Der 67-Jährige hat nach einer gescheiterten Nachfolgeregelung seinen Arbeitsvertrag vorerst um sechs Monate verlängert.

