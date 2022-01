OBM-Kandidatur: Grüne in Delitzsch pro Jens Müller

Delitzsch

Die Grünen in Delitzsch distanzieren sich ausdrücklich von den Aussagen des Grünen-Stadtrats Jörg Bornack bezüglich der Kandidatur von Jens Müller zur Oberbürgermeister-Wahl. Bornack hatte in einer Mitteilung bekannt gegeben, dass er diese Kandidatur nicht unterstützt, nicht gefragt und informiert worden sei.

Grüne distanzieren sich

Dass sich die Grünen von diesen Aussage distanzieren, hatte die LVZ bereits in einem Beitrag vor Kurzem berichtet, nun legen die Grünen aus Delitzsch aufgrund Bornacks Aussage „Ohne Bewerbungsschreiben wird es auch keine Unterstützung von den Delitzscher Grünen geben“ nochmal nach und widersprechen Bornacks Aussage zum OBM-Kandidaten Müller ausdrücklich. Konkret habe sich Jens Müller erst kürzlich den „durchaus kritischen Fragen“ der Delitzscher Grünen gestellt. In Auswertung dessen sei die Mehrheitsentscheidung ergangen, ihn bei seiner Kandidatur zu unterstützen, teilen die Delitzscher Grünen mit.

Scheinbar ist die Stimmung bei den Grünen in Delitzsch insgesamt nicht gut: „In seiner bisherigen Tätigkeit als Stadtrat teilte Herr Bornack selten bis nie die Argumente der Grünbewegten in Delitzsch“, heißt es in der Mitteilung, „umso bemerkenswerter ist es, dass er nun glaubt, in ihrem Namen zu sprechen.“ Bornacks Abstimmungsverhalten zum Schwimmbad habe dafür gesorgt, dass sich das Projekt verzögert und extrem verteuert.

OBM-Wahl in Delitzsch ist am 29. Mai 2022.

