OBM lobt Besonnenheit der Delitzscher

Delitzsch

Die Delitzscher würden besonnen mit den aktuellen Verfügungen umgehen und sich in der Mehrzahl daran halten, lobt der Delitzscher Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) die Menschen in der Stadt und den Ortsteilen. Er selbst will auch privat Sorge tragen, dass die Stadt wirtschaftlich am Leben bleibt.

Delitzscher Facebookgruppe reagiert kritisch

„Bei uns bleibt die Küche in den nächsten Wochen kalt. Wir holen das Essen nach Vorbestellung in einer der Delitzscher Gaststätten“, postete der Oberbürgermeister als Privatmann kürzlich in einer Delitzscher Facebook-Gruppe, die allerdings auch dafür bekannt ist, dass der Tonfall dort schnell mal rau wird. Entsprechend gab es eine Vielzahl sehr kritischer Kommentare, dass sich das Bestellen nicht nur derzeit nicht jeder leisten könne oder auch, dass er damit viel Plastemüll provoziere. Wilde allerdings will mit der kalten Privatküche seiner Familie schlicht einen Beitrag leisten, dass die Gastwirte in der Stadt eine Überlebenschance haben. Er rief in seinem Post weiterhin auf: „Unterstützt unsere Delitzscher Gastwirte, Händler und Unternehmer vor allem in dieser schwierigen Zeit!“

Zugeständnisse nötig

Die Lage sei ernst, so das Stadtoberhaupt. Die Ausgangsbeschränkung sei für alle schwierig. „Wir können die aktuelle Lage nur gemeinsam schaffen. Dafür ist aber jeder Einzelne gefragt und das erfordert von jedem Zugeständnisse“, so der Oberbürgermeister. Er sei froh, dass sich die meisten Delitzscher an die Vorgaben halten.

Von cj