Zschortau/Leipzig

Das Obergut in Zschortau hat eine Zukunft. Nach verschiedenen Verwendungszwecken soll das Gebäudeensemble in den kommenden Jahren für altersgerechtes Wohnen umgebaut werden. Die private Leipziger Stadtbau AG hatte das sechs Hektar große Areal dazu im Vorjahr für mehrere Millionen Euro gekauft. Die Umsetzung des Vorhabens übernimmt die eigens zu diesem Zweck gegründete Tochtergesellschaft Stadtbau Wohnprojekte Obergut Zschortau GmbH. Ende September stellte das Unternehmen sein Konzept vor. Das steckt hinter dem Vorhaben:

Das Obergut

Zum Obergut Zschortau zählen ein Gutspark, ein barockes Herrenhaus samt klassizistischem Erweiterungsbau, Wirtschafts- und Schulungsgebäude, ein Gärtner- und Lehrerhaus sowie Garagen. Seit Anfang 2020 hatte es zahlreiche Kaufinteressenten für das Objekt gegeben. Für das Obergut sprechen die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten und die gute Verkehrsanbindung, beispielsweise zum Flughafen Leipzig, den Autobahnen 9 und 14 sowie zur S-Bahn-Haltestelle.

Das Konzept

Die Leipziger Stadtbau AG hat eine Machbarkeitsstudie für altersgerechtes Wohnen im Obergut Zschortau erstellt. Neben dem Herren- und Gärtnerhaus sei auch der Erhalt einiger weiterer Gebäude als historischer Ankerpunkt geplant. Insgesamt sollen 100 altersgerechte Wohnungen entstehen. Die Art der Häuser soll auf historischer Grundlage erfolgen. Dabei soll eine sensible Abstufung der Neubauten bis hin zu einer flachen Teppichbebauung, also mit Häusern, die an mehreren Seiten aneinandergebaut sind, entstehen. „Das Projekt hat eine klare ökologische Zielausrichtung, welche sich in den vorhandenen Park naturnah einfügen wird“, erklärt Klaus Uwe Marsch, Geschäftsführer der Stadtbau Wohnprojekte GmbH.

Das historische Rittergut war ab 1764 mit dem Park im englischen Stil errichtet worden. Das weitergehend original erhaltene Herrenhaus gilt laut Sachsens zentralem Flächenmanagement als das älteste und einzige Herrenhaus in der Region um Delitzsch. Quelle: Wolfgang Sens

Der Umbau

Bevor der klassische Baustart erfolgen kann, sei laut dem Unternehmen noch einiges an Vorarbeit erforderlich. Unter anderem müsse eine Abstimmung mit dem Denkmal- und Naturschutz erfolgen sowie ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Vor diesem Hintergrund sei es zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abzusehen, wann das Projekt baulich begonnen werden kann und auch abgeschlossen sein wird.

Die Historie

Das historische Rittergut war ab 1764 mit dem Park im englischen Stil errichtet worden. Das weitgehend original erhaltene Herrenhaus gilt laut Sachsens zentralem Flächenmanagement als das älteste und einzige Herrenhaus in der Region um Delitzsch. Seit den 70er-Jahren diente es als Agraringenieurschule, bis 1990 war es ein internationales, landwirtschaftliches Weiterbildungszentrum. Die Nutzung als ein Standort des Bundesunternehmens Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) für die Ausbildung von Ingenieuren im Rahmen der Entwicklungshilfe wurde 2015 beendet. Bereits zu diesem Zeitpunkt sollte das von 2003 bis 2005 denkmalgerecht sanierte Objekt verkauft werden. Dies wurde gestoppt. Stattdessen mietete es der Landkreis Nordsachsen an und brachte darin geflüchtete Menschen unter. Im Jahr 2020 kaufte die Leipziger Stadtbau AG das gesamte Objekt für einen unteren einstelligen Millionenbetrag.

Von Mathias Schönknecht