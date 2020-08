Obsthof Pohritzsch kämpft mit Folgen der Dürrejahre

Pohritzsch

50 Prozent, wenn es gut kommt, sind in einigen Anlagen nur 30 Prozent aller Sauerkirschbäume vertrocknet. Diese bittere Bilanz zieht Martin Weber. Der Geschäftsführer des Obsthofes Pohritzsch zieht aus dem dritten Dürrejahr in Folge Konsequenzen für das Unternehmen.

Die starke Trockenheit und Hitze im dritten Jahr in Folge setzt den Bäumen und Sträuchern des Obsthofes im Wiedemarer Ortsteil Pohritzsch zu. Quelle: Mathias Schönknecht

Wie reagiert der Obsthof auf die Trockenheit ?

Der Obsthof Pohritzsch besteht in seiner heutigen Form seit dem Jahr 1992. Davor war er in den Händen der LPG. Eine Situation wie aktuell habe der Betrieb noch nicht erlebt, sagt Weber. Wenn Landwirte von 10 bis 15 Prozent Verlust reden, sind es für Obstbauern 60 Prozent, erklärt er. Das größte Problem ist die Hitze über mehrere Tage hinweg. Dann verfallen die Bäume in eine Stresssituation und ringen ums reine Überleben. Dabei vernachlässigen sie die Früchte. Zwar könnten Dauerkulturen die Lage eine Zeit wegstecken, aber nach drei Jahren in Folge werde es auch für sie schwer.

Neben der Trockenheit habe in diesem Jahr auch der Blütenfrost zur Situation beigetragen. Als Reaktion wird der Obsthof zukünftig weniger produzieren. Im Moment werde eine Fläche von etwa 100 Hektar bewirtschaftet. „Das wird weniger“, sagt Weber.Vertrocknete Bäume sollen abgeholzt und nicht neu angepflanzt, die Flächen danach abgegeben werden.

Weniger, das gilt auch für die Nachfrage an Sauerkirschen. Diese verkauft der Hof für die Produktion von Säften und Glühwein. Da viele Großveranstaltungen ausgefallen sind, die Durchführung von Weihnachtsmärkten noch nicht abschließend geklärt ist, ging hierbei das Geschäft zurück. Analog wie es bei Brauereien der Fall war. Auch diese verkauften, wie die Ur-Krostitzer Brauerei, weniger Bierfässer, weil Kneipen und Restaurants längere Zeit geschlossen waren, Dorffeste, Fußballspiele, Konzerte und Festivals nicht stattfinden.

Der Obsthof Pohritzsch holzt vertrocknete Bäume ab und pflanzt keine neuen an. Quelle: Mathias Schönknecht

Kaum Erwartung an Hilfe vom Staat

Aufgrund der aktuellen Situation, in der die Wirtschaft durch Corona angeschlagen ist und der Staat dort helfen muss, rechne Weber nicht damit, dass jetzt auch noch einmal Dürrehilfen aufgesetzt werden. Obstbauern haben zudem ohnehin kaum Gewicht, sagt Weber. Es müsse deutschlandweit etwas passieren.

Aktuell werden die erstes Apfelsorten des Pohritzscher Obsthofes geerntet. Normal wäre dabei ein Ertrag von etwa 1000 Tonnen, sagt Weber. Doch bereits im Vorjahr seien es nur 300 Tonnen gewesen. In diesem Jahr könnte es noch weniger werden. Zudem erreichen die Äpfel oft nur die Hälfte ihrer normalen Größe. Personelle Auswirkungen: In der Regel hat der Betrieb 20 bis 30 Erntehelfer, vorrangig aus Polen und der Ukraine. In diesem Jahr seien es 14, sagt Weber.

Die starke Trockenheit und Hitze im dritten Jahr in Folge setzt den Bäumen zu. Äpfel erreichen oft nur die Hälfte ihrer normalen Größe. Quelle: Mathias Schönknecht

Bewässerung?

Der Obsthof setzt für Süßkirschen, Erdbeeren und einen Teil der Äpfel eine Bewässerung ein. Doch der Brunnen habe nicht die Kapazität für alle Anlagen. Pro Stunde könnten in etwa 15 000 Liter gefördert werden, sagt Weber. Umgerechnet bekomme jeder Baum in dieser Zeit etwa einen halben Liter Wasser ab. Doch weitere Brunnen und Bewässerungsanlagen kosten Geld. Das wären möglich, wenn der Betrieb ein größeres finanzielles Polster hätte, sagt Weber. Doch dieses sei weitgehend aufgebraucht.

Eine umfangreiche Lösung habe Weber nicht. Es werde auf kleinere Flächen hinauslaufen, die intensiver versorgt und bewässert werden können.

Von Mathias Schönknecht