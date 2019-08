Delitzsch

„Yummy“ – das kleine Schild an der Eisbar an der Delitzscher Einkaufsmeile elektrisierte jetzt einen Loberstadt-Besucher besonders: Gary Garrison. Nicht nur, weil er sich fürs Gefrorene interessierte, sondern vor allem, weil er der Frontmann von Ohio Express ist. Das ist jene Band, unter anderem mit dem Ohrwurm „Yummy, Yummy, Yummy“ zu Ruhm und ersten Plätzen in den Charts kam.

„Das war 1968, zu Großmutters Zeiten“, stellt Garrison fest. Klar, dass er bei Tobias Piechulla, dem Wirt des Eisladens, einkehrte. Damit war er bei einem Musikerkollegen gelandet. Der 49-Jährige spielt bei der Delitzscher Amateurband „Ölgötzen“.

Leckere Sache

Klar, „Yummy“ heißt lecker. Das Wort wird heute gern auf Youtube und Instagram verwendet, um Bilder von appetitlichen Speisen zu betexten. Beim Benennen des Ladens habe Ehefrau Yvonne aber tatsächlich den „Yummy“-Song im Ohr gehabt. Der fröhliche Yummy-Text handelt ja von jemandem, der Liebe im Bauch hat und seinen Schatz äußerst appetitlich findet. Garrison war zwar nicht von Anfang an bei Ohio Express dabei, aber er hat ihn nun schon Tausendmal gesungen.

Er habe die Band einst aus den Staaten nach Europa geholt. „Wir haben auch schon in Delitzsch gespielt“, erinnert er sich. Gerade in den Jahren nach der Wiedervereinigung war sie landauf, landab gefragt. „Damals gab es einen riesengroßen Nachholbedarf.“ Auch an das Benefizkonzert nach der Flut 2002 in Bitterfeld erinnert er sich noch gut. Und in Leipzig war Ohio Express im Verbund mit mehreren Oldie-Bands, wie The Sweet und Mungo Jerry, viele Jahre beim Stadtfest dabei. „Klar, spielt Ohio-Express immer noch“, stellt er lachend klar. „Auch wenn ich jetzt pensioniert bin.“ 67 Lenze zählt er jetzt. Passend dazu steht „Just do nothing“ – „Tu einfach nichts“ auf seinem T-Shirt.

Gary Garrison hat es sich vor der Delitzscher Yummy-Eisbar bequem gemacht. Quelle: privat

„Arm im Arm mit dem Steppenwolf“

Aber was hat Gary Garrison dieser Tage in die Loberstadt geführt? Sein Freund Manfred von Kühnemund, der wie er aus Köln stammt, und die Suche nach Ruhe. Kühnemund malt Bilder, die er als express-surrealistisch bezeichnet. Als Galerie nutzt er ein leerstehendem Geschäft am Markt in Delitzsch. Er wohnt auch in Löbnitz. Dort will Garrison nun sein autobiografisches Buch vollenden. Das Cover ist schon da, zeigt er auf dem Handy: „Arm in Arm mit Steppenwolf“ soll es heißen. „Die autobiografischen Darstellungen von Begegnungen zu Künstlerkollegen der Goldenen Sechziger Jahre. Direkt und ehrlich geschrieben“, so die Erläuterung unterm Titel. Erscheinen soll es im Kölner Emons-Verlag. „Die Illustrationen sind fertig. Das war jede Menge Arbeit. Circa die Hälfe der Geschichten habe ich auch schon geschrieben.“ Die andere Hälfte soll nun in Delitzsch und Löbnitz zur Vollendung finden. Und er bleibt so lange, bis das Buch fertig ist. Auf dem Cover-Entwurf prangt ein launiger Butten in Rot „No 1 Warteliste: Bestseller Charts“.

Das Cover für sein Buch hat Ohio Express-Frontman Gary Garrison schon fertig. Quelle: E-Mail-LVD

Anmeldung zur Delitzscher Jam-Session

Die Einsortierung in den Bubblegum-Rock gehe nach wie vor in Ordnung. „Natürlich. Nur Ballermann-Rock sollte man vermeiden“, stellt der Sänger und Gitarrist fest. Auch wenn das Yummy-Yummy-Lied immer wieder zu hören ist, irgendwann ist der leckerste Kaugummi ausgekaut. Gary Garrison lässt durchblicken: Er ist keiner, der nur alte Songs mag. Er macht Neues, lässt den Blues rock’n’rollen und swingen. Der Musiker-Kollege aus Delitzsch kann das gut nachvollziehen: „Die Ölgötzen spielen nur Eigenes. Ich würde nie covern.“ So sitzen beide eine ganze Weile einträchtig vorm Eisladen. Und während Piechulla immer mal wieder eine Kugel Eis verkauft, geniest Garrison seinen ersten Tag in Delitzsch: „So ein Zufall. Wir sind hier vorbeigefahren. Da stand ’Yummy’. Und ich hab’ sofort halt an gesagt.“ Am Mittwoch beim offenen Musiker-Treff Jam-Session, der ab 19 Uhr im Keller in der Altstadtkneipe angesagt ist, will er nun auch dabei sein.

Von Heike Liesaus