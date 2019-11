Oldtimer-Freunde erfüllen Wunsch der Delitzscher Lebenshilfe

Delitzsch

Der Wunsch entstand im Sommer. Als die Kinder und Jugendlichen des Bobby-Brederlow-Hauses wie jedes Jahr ins Ferienlager fuhren, ging es im zurückliegendem Juli nach Stannewisch, sagt Lebenshilfe-Geschäftsführerin Frauke Seifert. In dem Waldschulheim nahe Niesky im Landkreis Görlitz stand ein Airhockey-Tisch für die Besucher bereit. Dieses sportliche Geschicklichkeitsspiel stieß während des sechstägigen Aufenthalts auf so großen Anklang, dass feststand, dass auch das Freizeithaus im Delitzscher Ortsteil Döbernitz zukünftig an einem solchen Tisch nicht länger vorbeikommt. Da waren sich alle einig.

Stilecht im Trabant

„Es ist eine große Hilfe, wenn Unterstützer selbst auf einen zukommen“, erklärt Seifert. Der umgekehrte Weg, bei dem der Verein auf Unternehmen oder Initiativen zugehen und um Spenden bitten muss, sei mühsam und von Absagen begleitet, sagt die 56-Jährige.

In entspannterer Atmosphäre übergibt Annett Weise (links) das Geld für den Airhockey-Tisch an die Delitzscher Lebenshilfe und Geschäftsführerin Frauke Seifert (Dritte von links). Quelle: Wolfgang Sens

Gut, dass es da den „Verein zur Erhaltung alter Fahrzeuge“ gibt. Die Oldtimer-Freunde aus der Region um Halle und Leipzig sammelten nicht nur aus eigenem Antrieb heraus, sechs der insgesamt gut 40 Mitglieder brachten das Spendengeld auch noch stilecht in Döbernitz vorbei. Mit zwei Trabants – 600 und 601 – und einem Wartburg 311 knatterten sie kaum zu überhören im Zweitakt auf der Selbener Straße vor.

Wohnprojekt der Lebenshilfe kommt nur schleppend voran

„Das ist das 18. Mal, das wir für einen guten Zweck sammeln“, erklärt Annett Weise, die sich im Oldtimer-Club um die Finanzen kümmert. Zu seinem Schautag am 3. Oktober in Glesien führt der Verein seit dem Hochwasser 2002 parallel eine Auktion durch, bei der Ersatzteile und andere historische Kostbarkeiten versteigert werden. Der Erlös wird traditionell gespendet. Dieses Jahr kamen auf diese Weise 1396 Euro zusammen.

Aber wer sollte die Summe erhalten? „Jedes unserer Mitglieder darf Vorschläge unterbreiten“, erklärt Weise. Da Torsten Kinne selbst eine Tochter hat, die die Döbernitzer Einrichtung besucht, brachte der 56-Jährige kurzerhand das Bobby-Brederlow-Haus und den Wunsch nach einem Airhockey-Tisch ins Spiel, erklärt er. Die Entscheidung war damit gefallen und die Lebenshilfe schneller am Ziel, als gedacht.

Baugeschehen des Bobby-Brederlow-Hauses: Auf diesem gut 2000 Quadratmeter großem Grundstück an der Langen Straße in Selben soll das Wohnprojekt der Delitzscher Lebenshilfe entstehen. Quelle: Wolfgang Sens

Nicht ganz so zügig geht dagegen das aktuelle Bauprojekt des Brederlow-Hauses voran. Der Verein plant seit einigen Jahren eine Wohngemeinschaft, in der Menschen mit Behinderungen gemeinschaftlich zusammenleben können. Bis zu 18 Plätze soll die WG einmal bereithalten. Und eigentlich könnte es auch losgehen. Ein geeignetes Grundstück hatte die Lebenshilfe bereits 2012 mit dem Areal des einstigen Gasthofes in Zschepen erworben. Momentan stehe jedoch noch die Finanzierung für den Neubau aus. „Es wäre unser Einstieg ins Wohnen“, sagt Seifert.

Wiedersehen bereits geplant

Aktuell betreut das Bobby-Brederlow-Haus in einem flexiblen Angebot jeden Tag von 14 bis 18 Uhr eine Gruppe von acht bis zehn Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung. Dazu bietet der Verein mit seinen zwölf Mitarbeitern Kurzzeit- und Verhinderungspflege, Ferienbetreuung und Schulassistenz an.

Das Bobby-Brederlow-Haus Das Bobby-Brederlow-Haus gibt es seit dem Jahr 1998 im Delitzscher Ortsteil Döbernitz. Der Verein Lebenshilfe bietet dort eine Nachmittagsbetreuung für Menschen mit geistiger Behinderung außerhalb von staatlichen Einrichtungen. Benannt ist die Einrichtung nach Rolf „Bobby“ Brederlow, einem mit der „ Goldenen Kamera“, dem „Bambi“ und dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichneten deutschen Schauspieler mit Down-Syndrom.

Wäre die Summe, die die Kosten für den Airhockey-Tisch vollständig deckt, nicht über die Freunde alter Fahrzeuge zustande gekommen, hätte der Verein sich auch dabei „peu à peu herantasten müssen“, sagt Seifert. „Wir bedanken uns für die große Geste“. Und als die Motoren bereits fast wieder knatterten, wurde noch ein Wiedersehen vereinbart. Im kommenden Jahr, am 3. Oktober, wollen sich nun alle in Glesien zum Schautag des Oldtimer-Clubs treffen.

Von Mathias Schönknecht